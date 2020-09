El futuro de Vicentin

-El intendente de Avellaneda, Scarpin, pidió ahora que el Estado ayude a Vicentin, ¿modifica algo?

-Está bien que rectifique su posición, seguramente tendría que haber una autocrítica, porque no hubo. El intendente no tuvo la capacidad de ver que la situación económica de la empresa era grave y la única posibilidad de rescate era a través de la colaboración del Estado, que hizo todos los esfuerzos para tratar de enhebrar algún mecanismo para salvar a la empresa. Esto solo se podía hacer con el consentimiento de los socios por un lado y los administradores por otro, pero al quedar trunca hizo un paso al costado el gobierno nacional. Lo del intendente, este retroceso, debería merecer una autocrítica y segundo debería hacer un mea culpa, o reflexión de porqué ahora viene a reclamar al Estado. Los riesgos, en primer lugar, lo deben salvar en primer lugar los empresarios que pusieron a la empresa en ese lugar, y cuando el Estado quiso no lo quisieron recibir.