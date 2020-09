Peteco y Riendas libres festejan el clásico "cumpleaños de la abuela"

Entre las mil y una fiestas populares de la argentina profunda que la pandemia eclipsó, está el cumpleaños de María Luisa Paz. Ayer la madraza del clan Carabajal hubiese cumplido 119 años (nació el 15 de agosto de 1901), y el patio de su casa del Barrio Los Lagos de La Banda hubiese explotado –como cada año a esta altura-- en chacareras, vino, bailes, pañuelos, musiqueros y musiqueras de todo el país. Pero no. Hubo que resolverlo de otra manera. Hijos, sobrinas, nietos y primas de la abuela –fallecida en 1993-- se juntaron entonces en una asamblea virtual, y decidieron festejarlo en las redes. En efecto, la semana estuvo signada por toques on line de Cuti, Musha, Demi, Jorge Luis, Homero y amigos bajo el nombre formal de “Semana oficial, cumpleaños de la abuela”. Peteco –obvio-- no solo fue parte de tales desde el instagram de su trío (Riendas libres), sino también lo será este domingo a las 16. “Hablé con Musha y con Cuti, nuestro líder natural, y les dije que iba a salir con el trío ese día y en ese horario, porque es cuando subimos al escenario de La Banda todos los años, y además porque en Europa todavía son la nueve o las diez de la noche, y lo pueden ver los argentinos que andan por ahí”, explica a Página 12, arrimando info clave sobre el Patio Streaming que brindará junto a su hijo Homero, y la folkie Martina Ulrich.

“Habrá que vivir la fiesta de un modo especial, diferente, tratando de transmitir un poco el espíritu de la fiesta”, señala la percusionista. “La idea es no dejar de festejar este acontecimiento, pese a las circunstancias. Ha sido bastante duro este tiempo para los artistas”, suma Homero. “Por eso –vuelve su padre-- la idea no es el mero vivo que puedo hacer yo desde mi facebook, de pura onda, sino que supone algo más profesional y con entrada paga. Pienso que es algo justo para seguir generando posibilidades de trabajo”. El recital virtual de Riendas Libres promete esos clásicos del palo santiagueño que la dinastía lleva en los genes, mixturados con un repertorio propio y actual. Temas de El amor como bandera --único disco del trío hasta hoy— más otros del que vendrá en breve, cuando el grupo pueda reingresar al estudio de grabación. “Por supuesto que no nos olvidamos que somos parte de una celebración, de una fiesta, y nos vamos a comportar como tales… el concierto no va a ser solamente para satisfacer lo que nosotros queremos que se escuche, sino también para compartir con gente de todos lados”, informa Peteco desde su casa, rodeado de guitarras, bombos, violines, charangos y un piano. “No hay canciones nuevas, aunque si quisiera podría escribir una cada cinco minutos, porque está todo servido hasta la obviedad… no hay, porque preferimos seguir trabajando sobre el repertorio vigente del disco. Todo lo que hemos logrado en él como filosofía, como concepto estético, está vigente. Incluso, hay temas como el homónimo o como ´Flores y chacarera´, que se están imponiendo”.

--¿Te podrías extender en eso de la filosofía del trío?

Peteco Carabajal: --Hablo de la inquietud humana sobre nuestro camino y nuestro destino, algo que se viene planteando hace mucho. Me refiero a la culpabilidad del hombre respecto de la destrucción del planeta, o del capitalismo ¿no?... y esa respuesta que es simple y difícil a la vez: mover la llave de la igualdad.

Además del mix entre clásicos santiagueños y temas de El amor como bandera, el trío prevé stremear también pasajes de El Viaje, material que preestrenó hace un año en el Teatro Coliseo, y que será parte del demorado segundo disco. “Son temas que compusimos con Homero en el período inmediatamente anterior a la pandemia. El nombre simboliza el viaje que hacen todos los habitantes del planeta tierra en una nave que está en determinadas condiciones, con una cantidad x de combustible, con otra de aire, y que viaja a una velocidad tal, con un peso tal… el mensaje es que todo depende de cómo cuidemos esa nave, porque vamos surcando por un destino oscuro, desconocido”, explica el multiinstrumentista. “El viaje empieza con una chacarera llamada ´Aquí comienza la vida´, donde planteamos el origen basado en todo lo que nos dio la tierra, a través del sol. Tenemos todo aquí, quiero decir, en perfecta naturaleza: alimentos, remedios, agua vertiendo pureza… está todo aquí, y también la posibilidad de prescindir de la armas, que no exista quien quiera conquistar a otro. Por eso, la pregunta del estribillo es ´¿de dónde viene el humano con su alma y su inteligencia?, y la respuesta es que el eslabón que se busca tal vez llegó de una estrella”

Es la primera vez que el trío se presenta como tal vía streaming, y el debut mantiene algo incómodo a Homero. “No sabemos cómo va a funcionar”, admite el guitarrista. “Incluso preferiríamos que no sea así, pero es lo que hay y necesitamos trabajar. No sé, se siente extraño tener que festejar el cumple de la abuela así… nunca lo hubiésemos imaginado, y tampoco nos gusta. Solo es una adecuación a la situación, y vamos a hacerlo con toda la onda posible, tratando de elevar la memoria de ella, porque lo importante es honrarla”. “Parte de ello está relacionado con lo que estamos haciendo”, –retoma Peteco--, “Me refiero a toda una movida que tiene que ver con lo espiritual, con la onda de poner el ánimo en las cosas lindas, en el amor, en la intención de torcer aunque sea un poquito el estado de ánimo a nuestro favor, y hacer olvidar un poco lo que nos está pasando. Sobre todo, el masivo ataque que hay a través de los medios, relacionado con la intención de mantener a toda la población inocente debatiendo todo el tiempo, y por cualquier cosa. No sé… ocurre algo en La Tablada y lo hacen intervenir en la discusión a un tipo de Jujuy, y así las 24 horas. Viven de eso, abruman… y lo nuestro es como un intento de respuesta anímica ante eso”.