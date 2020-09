Facundo Castro: Denuncian que el cuerpo fue "plantado"

Uno de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril, afirmó que "no nos queda duda que el cuerpo fue plantado". Lo afirmó en relación al cuerpo hallado el sábado a última hora cerca de la localidad de Villarino. "Hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto", afirmó el abogado Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Castro.

"Es un cuerpo que está en un lugar que es un salitral, un humedal de agua salada, boca abajo, no es un lugar profundo, nadie se puede morir o suicidar de esa manera, para que esté ahí alguien lo tiene que haber puesto", aseguró Leandro Aparicio.



Luciano Peretto, otro abogado de Cristina Castro, informó que esperan que hoy haya avances "preliminares" respecto del sexo y la edad del cuerpo encontrado cerca de Villarino. “(Cristina dijo que) si es Facundo, es un impulso para esclarecer y que caiga hasta el último responsable", dijo.

Según Peretto, todavía “no se puede precisar” si el cuerpo hallado es el de Facundo. “Cristina no lo pudo precisar. Son huesos, un esqueleto completo, indudablemente humano, y está semi enterrado en arena", explicó el letrado y contó que estaban esperando la llegada del Equipo Argentino de Antorpología Forense (EAAF) para el levantamiento de los restos.

"Esperamos tener algunas precisiones preliminares hoy, si es masculino o femenino, y si por las piezas dentales se puede tener una idea de la edad, y así poder empezar a clarificar algunas cuestiones", indicó Peretto, quien aclaró que "la prueba de ADN va a demorar".

El abogado explicó que él y Cristina Castro fueron hasta el lugar del hallazgo, pero que no tuvieron "acceso directo a los restos", sino que estuvieron a "muy pocos metros" y pudieron ver fotografías. "Es un lugar donde la marea empieza a subir y se pone como un cangrejal, y es inestable", describió.

"No sabemos todavía si es Facundo", señaló esta mañana Cristina Castro. La mujer anoche en el lugar del hallazgo. "Recién hoy, con luz de día, me voy a poder acercar para ver bien y si hay algo de todo lo que hay ahí pertenece a mi hijo y poder decir si son los restos de Facu. Ayer no se veía absolutamente nada", indicó la mujer.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, manifestó que “por la contextura y el lugar donde se produjo el hallazgo se trataría de Facundo", aunque aclaró que "aún restan hacer los estudios correspondientes". Asimismo, confirmó que a metros del lugar se encontró la mochila del jóven.

"Es el lugar que buscamos desde el primer día. Ahí la marea sube y baja en cuestión de segundos. Por la estructura física del cuerpo y la mochila semienterrada da la impresión que se trata de él. Sin embargo, es poco probable poder hacer un reconocimiento por lo que hay que esperar a que se realicen los peritajes y estudios correspondientes", sostuvo Berni

Peretto afirmó que el cuerpo “pudo haber sido plantado, pero no en las últimas horas” por la forma en la que está semienterrado en la arena. “Es prematuro pero nos hace presumir que no ha sido movido en las últimas horas, que pasó un tiempo considerable para que se asiente en la arena", afirmó.

Para el abogado, si se confirma que el cuerpo es de Facundo “no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí" ni de que haya llegado hasta el lugar por sus propios medios. "Si es Facundo, es muy probable que el cuerpo haya llegado por medio de la marea o trasladado producto del ocultamiento de una escena del crimen", aseguró.

El cuerpo fue encontrado durante el sábado cuando un pescador habría alertado a la Policía Federal Argentina. El hallazgo se produjo en Bahía de Ballenas, una zona que se encuentra entre la localidad de General Daniel Cerri y Villariño Viejo, donde los efectivos ya había rastrillado días atrás.