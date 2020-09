Dos orillas, un mismo objetivo

Cientos de personas cruzaron ayer en embarcaciones a remo desde la Rambla Catalunya hacia las islas entrerrianas para “unir las dos orillas” y reclamar por la pronta sanción de la Ley de Humedales. La caravana de kayaks y botes organizada por la Multisectorial de Humedales buscó transmitir una vez más la colaboración entre los pueblos de Santa Fe y Entre Ríos para manifestarse por una causa común, que es defender el ecosistema del Delta del Paraná. Además, la movida contó con múltiples actividades culturales e informativas para visibilizar la problemática.

Después de tres cortes de tránsito en el Puente Rosario-Victoria y llevar a cabo una jornada histórica el pasado sábado 8 de agosto, en la que más de 5 mil personas cruzaron la conexión vial para pedir por el fin de los incendios y la protección del ecosistema isleño, organizaciones ambientalistas concretaron su quinta jornada de protesta, esta vez con un cruce fluvial en embarcaciones a remo, para evitar la contaminación provocada por los motores de las lanchas. La intención de esa iniciativa fue "la unión de las costas entrerrianas y santafesinas en un gesto de integración y ruptura de las fronteras políticas imaginarias, que busca a su vez honrar a los pueblos de canoeras y canoeros originarios de esta ecorregión”, según explicó a Rosario/12 Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial de Humedales.

Cerca de las 14, una caravana de aproximadamente 300 kayaks y botes partió desde el sector de la costa de Gallo y Carrasco en dirección hacia la orilla de las islas frente a Rosario. Una vez en la otra costa, los participantes pararon para descansar y luego emprendieron el regreso para poder participar del resto de las actividades organizadas en tierra. En ese sentido, se instalaron nueve estaciones, bien separadas entre sí para evitar aglomeraciones, en las que hubo show de títeres para los más chicos, candombe en vivo, una muestra fotográfica del humedal, conversatorios y quizás la acción más movilizante de la tarde, que fue una ofrenda al río de plantas y flores junto con una botella con agua de todos los continentes, a la cual le agregaron la del río Paraná. Además, el ritual estuvo acompañado por unas palabras expresadas por representantes de los pueblos originarios. Cuando comenzó a caer el sol se realizó el cierre con la participación de una banda en vivo.

Como en todas las otras convocatorias, el reclamo principal continúa siendo la sanción e implementación de la Ley de Humedales por parte del Congreso Nacional. “Lo bueno es que se empieza a debatir para que no vuelva a perder estado parlamentario, como pasó la última vez. Son bienvenidos todos los proyectos presentados, y lo único que esperamos es que se pueda avanzar en alguno consistente que tenga los principales puntos que exigimos, que son: establecer una moratoria para que desde que se sancione la ley no haya ningún vivo que quiera ganarle a la implementación; realizar un inventario nacional de los humedales –eso va a implicar trabajo porque hay distintos lobbys que van a querer que sus terrenos no sean considerados como humedales-; la sanción penal para los responsables; y la presencia de la Multisectorial de Humedales en los órganos de control de la ley”, explicó Martínez, quien también integra la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario.

Ante la consulta de si han sido convocados para participar del debate legislativo, el joven activista aclaró que todavía están esperando el llamado oficial para poder expresar sus inquietudes. “Sólo participamos de una reunión con el ministro Juan Cabandié, que fue meramente testimonial porque nos hicieron enviarle las preguntas por mail y no pudimos hablar directamente con él, por lo que seguimos expectantes”.

De todas maneras, Martínez destacó la sanción por parte del Concejo Municipal de Rosario de un decreto para la creación de la Comisión Asesora Permanente de Seguimiento y Evaluación para la Conservación de los Humedales, que estará integrada, entre otros, por dos representantes de organizaciones ambientalistas y por uno de la Multisectorial. Al mismo tiempo, consideró importante el pedido del Congreso para que el Palacio Vasallo le envíe la versión taquigráfica de la sesión llevada a cabo el martes pasado en la Isla El Espinillo, en la que pudieron expresarse integrantes de distintas agrupaciones.