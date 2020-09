Facundo Castro: el cuerpo fue trasladado al laboratorio del Equipo de Antropología Forense

Así como aquel 18 de junio Cristina Castro sintió que a su hijo le había pasado "algo malo", y "esa gente tenía algo que ver" --cuando acudió a rastrillar con su perito adiestrador de canes y sus abogados la zona donde su hijo Facundo Astudillo Castro había sido visto y los policías de Mayor Buratovich le cruzaron los patrulleros y la echaron--, el domingo a la tarde, cuando se acercó a ese esqueleto semienterrado, su corazón le confirmó aquel presentimiento. La mamá de Kufa, como le decían al joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril cuando salió a la ruta rumbo a Bahía Blanca, no pudo reconocer nada el sábado, cuando le mostraron fotos del hallazgo de "un pescador local de un cuerpo esqueletizado en el canal Cola de Ballena", en Villarino Viejo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero al día siguiente, luego de verificar con sus ojos, dijo a los medios: "Son muchas las posibilidades de que sea Facundo , se encontró un cuerpo, le faltan los brazos, que no descartamos pueda ser Facundo. Nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido es una zapatilla, intacta sin desgaste, ni tierra tiene encima, es la de la foto". Se refirió a la imagen de Facundo al lado del policía Gabriel Sosa, con los brazos por delante de su cuerpo, tomada por la policía Jana Curuhinca a las 10 del 30 de abril sobre la ruta 3.

El lugar, técnicamente una ría, es una zona de pantano, arena, vegetación y cambios en las mareas. Al salir de allí, la mujer manifestó su malestar por la conversación que dijo haber escuchado anoche entre el fiscal de la causa y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni. Lo mencionó porque el domingo el funcionario afirmó que "por la fisonomía y por la mochila que estaba al lado" suponía que podría tratarse del joven desaparecido hace 109 días. "En un momento le pasan el teléfono al fiscal y hablaba con Sergio Berni. Además mal informaron al decir que había un cuerpo flotando. Son restos óseos de un esqueleto que está semienterrado", dijo Cristina Castro. Por su parte, Berni dijo que "es mentira que hablé con el fiscal, estoy aislado hace días".

Con el dato aportado por el jefe de la Policía Federal de Bahía Blanca, Juan Carlos Hernández, "la fiscalía federal alertó a los equipos de búsqueda y rastrillaje de la Policía Federal Argentina de la aparición de un cuerpo humano esqueletizado en el Canal denominado Cola de Ballena, próximo a las líneas Férreas de Ombucta, de Villariño Viejo". El abogado de la familia, Luciano Peretto había señalado que el lugar donde apareció el cuerpo está a pocos kilómetros en línea recta con el punto de la ruta 3, en Teniente Origone, donde tres testigos afirman haberlo visto subir a un patrullero de la policía bonaerense, el día que desapareció, 30 de abril.

La cartera que conduce Sabina Frederic agregó que "se trasladaron al lugar efectivos de las fuerzas federales que trabajan en las tareas de rastrillajes y búsqueda desde el 8 de julio. A partir de las indicaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense se perimetró y preservó la zona. El Ministerio de Seguridad de Nación puso a disposición del fiscal un avión de la PFA para que los cuatro integrantes del EAAF --Luis Fondebrider, Luis Bosio, Mercedes Salado y Mariela Fumagalli-- puedan viajar a primera hora de hoy y encabecen las tareas en el terreno. Según los expertos de la PFA, la zona es de difícil acceso por tierra y cambia su morfología en función de la subida y bajada del mar, lo que dificulta su acceso y el trabajo en ese territorio".

Por la noche informó que "a las 15 horas de hoy (por este domingo), el EAAF y el Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA dieron por concluida esta etapa de levantamiento de materiales necesarios para establecer la identidad (tarea que llevará unos días) y las causas de la muerte del cuerpo encontrado". Asimismo, dijeron que "entre los elementos recolectados en cercanía de los restos óseos, se recogieron materiales relevantes para la causa" en referencia a la zapatilla que la madre reconoció como perteneciente a Facundo. "Además, se tomó una nueva muestra de ADN a la madre del joven desaparecido. Finalizada esta etapa, se informó que el EAAF solicitó participar de los peritajes. Tras ello, las y los investigadores se reunieron con la jueza federal María Gabriela Marrón y el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez de modo de continuar el trabajo según las indicaciones que la Justicia determine", culminó el informe oficial.

Anochecer de un sábado agitado

El teléfono del abogado Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido hace casi cuatro meses, sonó al anochecer de este sábado. La llamada era de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, para trasmitirle que habían recibido una comunicación aparentemente de dos pescadores que aseguraban haber visto un cuerpo flotando, y también una mochila, en un canal ubicado en la región conocida como Cabeza de Buey, entre Villarino y Bahía Blanca.

Así lo denunciaron en la comisaría 2ª, según difundieron entre la prensa local fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. El lugar del hallazgo, que fue precintado a lo largo de un kilómetro cuadrado para evitar que sobrevuelen los drones, es una zona de canales cercanos al mar, con terreno arenoso y salino, cambios de mareas y de muy difícil acceso salvo en vehículos 4x4 donde sólo circulan pescadores.



El primer informe de los peritos de la Policía Federal que trabajaron en el lugar indicó que se trata de un cuerpo esqueletizado, lo cual fue confirmado por los abogados que llegaron al lugar junto con la madre de Facundo, Cristina Castro. También se hicieron presentes el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y autoridades de la Policía Federal. La mamá del joven desaparecido y sus abogados no llegaron hasta el sitio, sólo vieron fotografías. "Es un cuerpo seco, semienterrado, no hay ropa ni nada, a simple vista no se podía identificar nada", dijo a Página/12 el abogado Aparicio. "Es un esqueleto completo absolutamente disecado, en la costa de Villarino Viejo, entre Cabeza de Buey y Cerri, la pericia será en las próximas horas", agregó su colega Peretto.

El sábado el ministro de Seguridad Sergio Berni dijo al sitio Data Clave que "por la estructura física del cuerpo y la mochila semienterrada da la impresión de que es él", en referencia a Facundo Castro. Y agregó: "Es el lugar que buscamos desde el primer día. Ahí la marea sube y baja en cuestión de segundos. Es poco probable poder hacer un reconocimiento por lo que hay que esperar a que se realicen los peritajes y estudios correspondientes". Página/12 consultó a fuentes de la causa y del gobierno nacional sobre la mochila y ninguna tuvo noticia sobre el presunto hallazgo de ese elemento.

Consultado al respecto, el abogado Aparicio expresó su malestar al preguntarse "¿la policía bonaerense cómo es que sabe esto si está apartada?". Pero destacó que Cristina, la mamá de Facundo, escuchó cuando el fiscal Martínez hablaba con Berni. "A mí no me dijo nada el fiscal, ni su secretario, ni el policía de la Federal, y si el fiscal federal está hablando con Berni, que es el jefe de la Policía de la provincia, hay algo que no está bien", expresó en diálogo con este diario. En la misma zona se habían realizado rastrillajes de la Policía Federal hace 48 horas, pero hasta ahora habían tenido resultado negativo.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril, cuando salió de la localidad de Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca, en plena cuarentena. Los oficiales Jana Jennifer Curuhinca y Mario Gabriel Sosa fueron quienes detuvieron al joven de 22 años en la ruta 3 ese día a las 10 de la mañana. Tanto ellos como los policías del siguiente pueblo, Teniente Origone, dijeron que lo dejaron seguir, que le hicieron la infracción por circular sin permiso en violación de la cuarentena, pero en los pocos mensajes rescatados en la investigación --el resto fue borrado por ellos mismos--, queda en evidencia lo contrario.