Simona Halep tampoco viajará al US Open

El US Open sigue sumando bajas de peso, por el temor a los contagios de coronavirus, y ya son seis de las mejores jugadoras del mundo que no participarán del tradicional certamen. Este lunes la nueva ausencia la confirmó la rumana Simona Halep, número dos del mundo, que anunció que evaluó los riesgos y resolvió no viajar a Nueva York para disputar el Grand Slam estadounidense.

"Después de haber evaluado todos los factores y circunstancias excepcionales en las que vivimos, decidí que no viajaré a Nueva York para disputar el US Open", escribió Halep en su cuenta personal de la red social Twitter, en la que argumentó la clave de su decisión. "Siempre dije que iba a priorizar mi salud en mi resolución", completó la tenista de 28 años y ex número uno del mundo.





Si bien valoró el esfuerzo de los organizadores por crear una burbuja segura para los tenistas, Halep destacó que prefiere quedarse en Europa entrenando. La jugadora, que este fin de semana ganó el torneo de Praga, reconoció que fue muy exigente mantener la concentración bajo los estrictos protocolos con los que se jugó el torneo. "Fueron momentos muy duros y seguimos en una situación complicada, pero aquí me sentí muy segura en todo momento. Los protocolos son exigentes pero es la única manera de poder competir con garantías", explicó la campeona de Roland Garros 2019.

De esta manera, la rumana se convirtió en la sexta jugadora que integra el top ten del ranking mundial que no tomará parte del torneo en Nueva York. Anteriormente ya habían confirmado su ausencia la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y la defensora del título, la canadiense Bianca Andreescu, número seis del ranking. A ellas se les sumaron la ucraniana Elina Svitolina (N°5), la neerlandesa Kiki Bertens (N°7) y la suiza Belinda Bencic (N°8).

Entre los varones, las ausencias más notables son las del español Rafael Nadal, número dos del mundo y defensor del título, el suizo Stanislas Wawrinka, campeón en Flushing Meadows en 2016, el francés Gael Monfils, número nueve del mundo, y el australiano Nick Kyrgios, 40 del ranking y el más crítico del prematuro regreso. En tanto, el japonés Kei Nishikori, finalista en 2014 y actualmente 31 en el ranking mundial, está prácticamente descartado después de haber confirmado el domingo que dio positivo de coronavirus. De esa forma, no podrá disputar el Masters 1000 de Cincinnati, la semana previa al US Open y también en Nueva York, y es muy poco probable que pueda llegar en forma para el inicio del Grand Slam.