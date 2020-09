Movilización en VGG

La Multisectorial de Mujeres de Villa Gobernador Gálvez y la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres se movilizaron ayer junto a familiares y amigas de Vanesa Olguín, quien la semana pasada se convirtió en una nueva víctima de femicidio. En la Plaza de la Madre, la hermana de la mujer que tenía 37 años y cinco hijos, reclamó "justicia" y que la expareja de Vanesa "no salga" de prisión, donde permanece en prisión preventiva desde junio, acusado de haberle provocado quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo a Vanesa, el mismo día que se conmemoró el quinto aniversario de #Ni Una Menos. Luego del fallecimiento de la mujer, el miércoles pasado, el fiscal Adrián Spelta agravó la imputación a femicidio, por lo que ahora el hombre de 40 años enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua. "Basta ya de maltratos y femicidios", exigieron las organizaciones desde los carteles que levantaron, con distanciamiento social. En ese sentido, reclamaron "que el estado prevenga la violencia machista y cuide a familiares de las víctimas. La violencia también es la miseria creciente de los sectores populares", aseguraron. Y pidieron a todos los niveles del Estado "que no miren para otro lado cuando reclamamos basta de violencia hacia las mujeres, basta de golpes, abusos, violaciones y de tener que convivir con el agresor porque no tenemos garantizado el pan de los hijos". Y por Vanesa, gritaron: "Justicia, justicia, justicia". Rosana Menéndez, de Amas de Casa del País de VGG, aseguró que "la situación de muchas mujeres en la ciudad venía complicada desde hace años y con la pandemia se complejizó. Acá hay más de cien ollas populares funcionando a pulmón. Hay 130 mil habitantes y solo dos personas a cargo de los temas de violencia de género. Por eso estamos pidiendo la emergencia, porque hay muchas necesidades", lamentó.