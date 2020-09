El gobernador Perotti ratificó su nunca más

Desde Santa Fe

“Acá las cosas no van a quedar como estaban”, advirtió ayer Omar Perotti. Hablaba sobre la injusticia en Santa Fe en el homenaje al general San Martín y la demanda de este tiempo. Un rato antes, su ministro de Seguridad se había declarado “orgulloso” de integrar el gabinete. “En Santa Fe, nuestro gobierno apuntala todas las investigaciones judiciales, cualquiera sean sus partícipes, no las obstruye”, dijo Marcelo Sain. El gobernador lo ratificó. “Nada que propongamos o soñemos para Santa Fe será posible sin una justicia libre de personas que no están para servir, sino que pretenden servirse de ella para su propio bienestar”. “Daremos combate –anunció Perotti- y venceremos a esos enemigos que nos carcomen por dentro. Es hora de poner fin a maniobras de unos pocos que afectan a las mayorías. Acá las cosas no van a quedar como estaban. Empieza una etapa diferente. No hay protección para nadie, ni la va a haber. ¡Vamos a cortar los vínculos con el delito!”, confirmó.

El mensaje hilvana con su primer día de gobernador, el 11 de diciembre de 2019, cuando juró ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández, dos ex gobernadores, los jueces de la Corte Suprema de la provincia y un ministro de la Corte Suprema de la Nación. Aquel discurso denunció la herencia: la escalada del crimen al amparo de la “vista gorda policial, judicial y política, cuando no asentada en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto”. “¡Esto se acabó! –planteó Perotti-. Debe haber una clara línea infranqueable, que divida a las instituciones estatales y a la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. ¡Hay que cortar los vínculos con el delito!”

Ayer, el gobernador ratificó ese nunca más, en un momento histórico en el Poder Judicial de la provincia, donde el jefe de 80 fiscales de Rosario y su mano derecha quedaron presos en una semana.

“¿Cómo homenajear a San Martín hoy?”, se preguntó Perotti. “Estoy convencido de que si el hombre común pudieran expresar su más íntimo sentir pediría que el único y verdadero homenaje se tradujera en la conducta insospechable de los gobernantes. El cumplimiento estricto y compartido de la austeridad que impone la situación actual. Y en la verdadera atención de los problemas grandes y pequeños que aquejan a la gente. Más trabajo. Más seguridad. Más justicia”, sintetizó.

“Nada que nos propongamos o soñemos para Santa Fe será posible sin una justicia libre de personas que no están para servir, sino que pretenden servirse de ella para su propio bienestar”, expresó el mandatario. Lo escuchaban la vicegobernadora Alejandra Rodenas y atrás del estrado, el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez.

Perotti traducía su emoción en el tono. “Como San Martín en su único combate en territorio nacional, el Combate de San Lorenzo, donde derrotó al enemigo, daremos combate y venceremos a esos enemigos que nos carcomen por dentro”, dijo. “Es hora de poner fin a maniobras de unos pocos que afectan a las mayorías. Acá las cosas no van a quedar como estaban. Empieza una etapa diferente. No hay protección para nadie, ni la va a haber. ¡Vamos a cortar los vínculos con el delito!”, volvió a insistir.

La sede del acto del 17 de agosto fue Venado Tuerto. Pero la pandemia y la circulación comunitaria de la covid obligó a una video conferencia con la Casa Gris, donde Perotti leyó su discurso acompañado por el ministro Rubén Michlig (Gestión Pública) y sus colegas Silvina Frana (Infraestructura) y Celia Arena (Igualdad y Género). En Venado Tuerto, estaban el intendente Sergio Chiarella y su antecesor José Freyre, hoy secretario de Municipios y Comunas de la provincia.

“El coronavirus no nos detiene ni nos detendrá a los santafesinos. Y como gobernador tengo el objetivo de llevar a Santa Fe por la senda del bienestar: más trabajo, más educación y más inclusión”, señaló Perotti.

“¿Quién iba a imaginarse –se preguntó- que este aniversario nos encontraría en estas circunstancias, donde cuidar la salud y la vida de los santafesinos es lo central. Pienso en San Martín, en su disciplina y férrea voluntad” que permitió la epopeya libertadora. “Disciplina y férrea voluntad sanmartiniana es lo que necesitamos para andar en estos tiempos inmimaginables. Eso les pido a las santafesinas y a los santafesinos. De la conducta de cada uno de nosotros, depende salir airosos de esta situación. Si no practicamos las medidas de aislamientos, seremos parte del problema”. Lo que hemos conseguido hasta ahí con el esfuerzo de todos, lo tenemos que cuidar con mayor responsabilidad de cada uno”.

"El desafío es contener la emergencia sanitaria” y “reconstruir la producción y el trabajo”, remarcó Perotti. Y cerró con las máximas de San Martín a sus hijas: “Amor a la verdad y odio a la mentira”. “Amor por la patria y la libertad”.