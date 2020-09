Buscan que se declare la emergencia cultural en Salta

El sector de la cultura sigue siendo uno de los más golpeados a causa de la pandemia. La vulnerabilidad y la explotación laboral a la que están sometidos la gran mayoría de los artistas, llevó a que distintos actores pidan que se declare la emergencia cultural en la provincia. Por ello, elaboraron un proyecto de ley presentado por el diputado de la Unión Cívica Radical, Héctor Chibán, que fue incluído en el acta de labor parlamentaria para la sesión de hoy.

Allí solicitan que tras la declaración de la emergencia haya una “atención de la situación socioeconómica de las personas laboralmente vinculadas a la industria y al quehacer cultural”. Además de sostener los espacios independientes y buscar el fomento y promoción de “prácticas colectivas, colaborativas y solidarias dentro del sector cultural”.

El músico Carlos Vargas contó a Salta/12 que aún “no se puede activar el trabajo” de los artistas. A pesar de que en Salta está habilitado el turismo interno y la posibilidad de que los locales gastronómicos puedan brindar espectáculos, estas acciones no son suficientes. Vargas explicó que “al no haber una masividad en el turismo, no hay ingreso económico” porque hay poco movimiento en los bares o locales de comida.

Sin embargo, aseguró que el protocolo para el desempeño de actividades artísticas, animación de eventos, espectáculos en peñas, restaurantes y afines es “un pequeño avance”. “Por ahí los músicos pueden armar fechas y esperar que los salteños se muevan a los lugares”, pero, destacó que a pesar de ello, “el gran grupo de músicos no se ve beneficiado”.

Ante ello los artistas continúan recolectando mercaderías y ayuda económica para aquellos trabajadores que no pudieron acceder a los beneficios del gobierno nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En el caso de los músicos, Vargas dijo que “muchos tuvieron que vender sus instrumentos para poder tener los artículos de primera necesidad”.

Junto a los artesanos estuvieron el domingo último en el Paseo Balcarce por segunda vez, con una jornada artística. “Tratamos de explicar y dar el panorama a quienes están en ese momento presentes sobre todo lo que estamos haciendo” dijo que el músico.

Un relevamiento reveló que en la ciudad de Salta hay más de 250 músicos, y 200 más en otras localidades. Los que están impulsando esta visilización y que haya un política para el sector se reivindican como artistas autoconvocados.

El proyecto plantea que se declare la emergencia por un plazo de 180 días, que "podrá ser prorrogada por única vez y por igual período, por el Poder Ejecutivo Provincial”. Se busca beneficiar en primera medida a artistas plásticos, de audiovisuales, actores, músicos, bailarines, circenses, titiriteros, entre otros.

A ellos se suman los artesanos, los técnicos vinculados a las producciones independientes, los docentes independientes de cualquier disciplina artística y las trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en tareas de mantenimiento, limpieza y servicios generales de los espacios culturales independientes.

El proyecto prevé que para acceder a los beneficios, en caso de aprobarse, los artistas deben estar inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Cultura y del Grado de Impacto del Aislamiento Social en su Actividad Cultural elaborado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta. Y deberán poder acreditar la actividad artística, al menos, en los dos últimos años.

Los posibles beneficios

Se busca establecer que mientras dure la pandemia los artistas perciban beneficios como un “trámite preferencial y con carácter emergente en la aprobación de protocolos COVID 19 para la realización de obras artísticas de todo tipo; incluyendo obras de teatro, actuación en bares y en espacios culturales u otros previstos para tal fin; y asesoramiento para la confección".

Además, se solicita que los trabajadores de la cultura puedan tener una renta mensual mínima equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. En esa línea, piden que se les permita afiliarse a la obra social del Instituto Provincial de Salud (IPS). También piden la adhesión al régimen de “tarifa social” de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas, beneficio que "será otorgado a cada artista, o a la persona con la que él o ella conviva y sea titular del servicio público en cuestión”.

La iniciativa de ley también propone el “derecho a grabar” un espectáculo una vez al mes por una plataforma de streaming que la Provincia deberá proveer. También establece el “derecho a actuar en teatros y salas de gestión pública sin obligación de pago de la contraprestación a cargo del artista; y la provisión de todos los insumos de bioseguridad necesarios”.

“Por lo pronto estamos militando la emergencia y queriendo sentar las bases para que haya una ley de cultura en Salta”, sostuvo Vargas, quien afirmó que la iniciativa busca que al menos se cubra “un mínimo de lo que necesitaríamos para subsistir”.

El músico describió que el panorama de una posible aprobación “es difícil”. Sin embargo, dijo que sostiene una comunicación constante con los legisladores y “queriendo ver si se puede fijar una reunión con alguien de la primera línea del Gobierno Provincial para ver qué nos pueden ofrecer”. Se acordó una audiencia con la secretaria de Cultura, Sabrina Sansone, para el 20 de agosto.

“Esperamos que la comunidad artística se una porque creemos que es algo histórico", afirmó Vargas.