Ossie contó en Enganche que volvería a dirigir en Argentina: "Si algún día me proponen volver al país, acepto sin pensarlo. Estoy a disposición de cualquier llamado", dijo. Además, el exjugador recordó cómo se sintió cuando regresó a Tottenham tras la Guerra de Malvinas: "Me encontré con que el país donde nací, y que amo, estaba enfrentando con el que me adoptó, y sentí la necesidad de construir un puente que los uniera. Ese puente fue el fútbol".