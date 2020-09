AGENDA LGBTIQ: SELECCION CUARENTENA

MAYRA BONARD Y CARLOS CASELLA ON DEMAND: MI FIESTA

Hasta el domingo 23 de agosto se encuentra disponible en la modalidad On Demand la obra de Mayra Bonard y Carlos Casella concebida como una creación de alto impacto emocional y visual, producida en 2018, en la cual los monólogos y las acciones de exigencia física se cruzan con la curiosidad, la sexualidad y la ferocidad, construyendo un diálogo entre la alteridad y lo confesional en donde el cuerpo es lo propio y lo ajeno, como objeto de auto experimentación y memoria sensorial, abordando los universos femeninos como territorios de resonancia política. El espectáculo no es recomendado para menores de edad. Localidades disponibles por Tickethoy. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, información y acceso en @mifiestaoficial.

FUNERALES: NUEVO VIDEO Y TRACK CON INVITADES

La banda de queercore local no para de producir en todos los contextos, y la pandemia no es una excepción. Junto a la colaboración artistas como TurbyTrash y activistas queer y disidentes, con un movimiento que va del pogo al baile, la banda estrenó la canción y el video de "Ciudadanx olvida todo" con las participaciones artísticas de musicxs, activistas, performers del circuito under y la drag queen Shayra Kamfer, que hace estallar tanto los escenarios locales como los mexicanos y de todo el continente. El material, que ya puede verse y escucharse en redes, fue producido por Fran Marafioti, con arte de tapa de Piba Danger y realización de Juan Bonola. Disponible en YouTube: Funerales Oficial.

ONLINE

Rita Segato. La escritora, antropóloga y activista feminista se presentó en el programa Periscopio para dar una charla y entrevista sobre la nueva normalidad y sus posibilidades, el rol del Estado, las organizaciones, los cuidados y las violencias. El registro se puede ver y escuchar en YouTube: UNITV.

Acá no manda nadie. El documento de la conversación con Belleza y Felicidad Fiorito, el proyecto cultural y educativo que impulsa por medio del arte y la militancia feminista acciones artísticas y sociales que nutren al barrio de Villa Fiorito, ya se puede ver online. YouTube: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Yo te avisé! En el canal de YouTube de la productora de prensa se puede acceder a todos los videos del ciclo de recomendaciones de artistas sobre obras y objetos para pasar el aislamiento, con intervenciones de Alejandro Tantanian, Divina Gloria, José María Muscari, Javier Daulte, Katja Alemann y muches más. YouTube: DucheZarate Prensa y Comunicación.

FESTIVAL

The Trolo Virtual Show. Se viene el estreno del cuarto episodio del festival disidente con un gran setlist junto a Chikamala Ft. de Orkgotik, Socorro Soy Maxy, Kairo Samara, Papi Rico, Fálika LeRenge, Darla Trash, Franco Tongas y Celin3, colaborando con las organizaciones La Rosa Naranja e Infancias Libres. Invitade especial: Luxo Vesprini, con idea, producción y edición de Chikamala y el auspicio de Feliza, La Lesbiqueería y Zeqq. Viernes 21 de agosto a las 22 por Instagram: @thetrolovirtualshow.

TEATRO ONLINE

Rey Lear. Se encuentra en el ciberespacio la versión local de la tragedia de Shakespeare estrenada en el Teatro San Martín en 2006, con la actuación de Alejandro Urdapilleta y Roberto Carnaghi, Pompeyo Audivert, Marcelo Subiotto, Gustavo Böhm, Marcela Ferradás y Daniela Catz. Disponible en YouTube: GCBA.

LIBROS

Querido Nicolás. Ya está disponible la versión en e-book de la última novela del escritor Pablo Pérez publicada en 2016, en la cual relata los años parisinos y madrileños entre 1989 y 1992 con una serie de cartas dirigidas a Nicolás Gelormini. Acceso y descarga en bajalibros.com.

La danza de la insurrección. La Colección Legados acaba de publicar el libro dedicado a la sociología de la música latinoamericana con textos reunidos de Ángel Quintero Rivera, referente de la sociología de la música disidente caribeña y latinoamericana. Se puede descargar en biblioteca.clacso.edu.ar.

MUSICA

Fabi. El nuevo track simple del artista uruguayo, músico, escritor e ícono queer Dani Umpi junto a Coghlan feat. Hembro ya se puede escuchar en diversas plataformas. Disponible en Spotify: Dani Umpi.

PODCAST

Les otres. Ya estrenó el capítulo quinto, titulado "Espacios de militancia. Sin barreras Radio", del podcast dedicado a hablar sobre discapacidad y las diferentes temáticas de la vida de las personas con diversidad funcional. Disponible en YouTube: Les otres, capítulo 5.

CINE

Safo. La primera película realizada por Goyo Anchou entre 2001 y 2003, una reversión trans y disidente de la historia original de 1943 protagonizada por Mecha Ortiz y Mirtha Legrand, se encuentra disponible para ver gratuitamente en plataformas. Acceso en YouTube: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

DIPLOMATURA

Género y Deporte. Se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dirigida por la Dra. Verónica Moreira y destinada a estudiantes, docentes, nodocentes y graduadxs de la Facultad, y también a deportistas, educadorxs populares, profesorxs de educación física, periodistas deportivxs, investigadorxs y muches más. Información completa e inscripciones en sociales.uba.ar/diplomaturas/formdiplo.

TALLERES ONLINE

Cómo comunicar tu película independiente. Taller virtual dictado por Cynthia Sabat, periodista, investigadora, docente y agente de prensa, a través de la plataforma Zoom con materiales y lecturas recomendadas. No requiere conocimientos previos. Sábados 22 y 29 de agosto de 15 a 17. Información e inscripción escribiendo a [email protected]

Montaje de unipersonales. Taller virtual destinado a gente con experiencia en teatro, poesía, danza o música que quiera profundizar y montar sus propias obras. Se dicta los miércoles de 19 a 21 por plataforma Zoom. Inicia el 9 de septiembre. Más información en [email protected]

Dramaturgia. Encuentros, clínica y ejercicios de escritura dramática dictados por el actor, director y autor Lucas Lagré, con el objetivo de crear obras desde cero o trabajar en proyectos existentes. Información e inscripción enviando un e-mail a [email protected] .

CURSOS

Redacción y Gramática. Está abierta la inscripción al curso a distancia dictado por el escritor y periodista Pablo Pérez, destinado a quienes necesiten mejorar su producción escrita, profundizando en los conocimientos gramaticales necesarios para redactar con claridad, precisión y fluidez en cualquier género discursivo. Toda la información e inscripciones ingresando a www.rojas.uba.ar .

Amar y Doler: Imágenes del Fetichismo. ¿Cuáles son los modos de narrar el deseo? ¿Qué tienen las culturas sadomasoquistas para decir sobre los cuidados, el placer y el peligro? Un encuentro para compartir fotografías y films relacionados al S/M y al fetichismo y facilitar un lugar de intercambio, coordinado por Jael Caiero. Miércoles 26 de agosto a las 19 por Zoom. Toda la información y acceso en [email protected]

Personajes fantásticos. Se acaba de subir a redes el tutorial de creación libre ideado por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, para dibujar personajes fantásticos con la coordinación de Emmanuel Franco. Disponible en YouTube: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

CONVOCATORIAS

Concurso Internacional 2020 de guion de largometraje. La asociación Film Market Hub abrió la convocatoria de guiones de largometrajes en español para descubrir las voces emergentes de habla hispana en la escritura cinematográfica. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre⁠. Bases, premios y condiciones en Instagram: @filmarkethub.

Incubadora de primeras obras. Quedan pocos días para la presentación de materiales para la segunda edición de la convocatoria a artistas emergentes de las artes escénicas y la música, con la tutoría de Cynthia Edul, Nicolás Sorín, Shoshana Polanco y Silvia Gómez Giusto. Fecha límite: 23 de agosto. Toda la información en Instagram: @laemadoficial.

Música Popular Inédita 2020. El Fondo Nacional de las Artes convoca a compositorxs e intérpretes de todo el país para participar hasta el 22 de septiembre de la presentación de una obra inédita en diversas categorías. Información e inscripciones a través de la plataforma app.fnartes.gob.ar.

Ensayos críticos de arte argentino y latinoamericano. Todavía hay tiempo para inscribirse a la convocatoria lanzada por la Fundación Proa para presentar materiales críticos y revisionistas sobre la historia y las prácticas de las artes en el continente. Cierra el lunes 31 de agosto. Bases y condiciones en Instagram: @fundacion_proa.

Somos. La Casa Nacional del Bicentenario abrió la convocatoria destinada a ilustradorxs e historietistas mayores de 18 años, de todo el país, que quieran visibilizar la diversidad sexual y las identidades de género. Atención: ¡Lxs trabajos ganadorxs serán publicado en Suplemento SOY! Cierra el 22 de septiembre. Informes y consultas en [email protected] y casadelbicentenario.cultura.gob.ar.

¿Escribís? Queremos leerte. Abierto el llamado a docentes escritorxs que quieran socializar sus textos, ensayos y producciones literarias. Hay tiempo hasta el 4 de septiembre. Toda la información e inscripción en cultura.ute.org.ar.