Rafaela, en alerta naranja 

Después de 117 días sin casos de covid, Rafaela quedó ayer en “alerta naranja” por el gerente de una empresa de 64 años que desplegó una conducta anticuarentena durante ocho días: viajó a Córdoba, una provincia con circulación comunitaria del virus, y al regresar a la ciudad, “violó la vigilancia epidemiológica”, “desobedeció” al equipo médico del municipio que le pedía los 14 días de aislamiento y generó decenas de “contactos estrechos” entre familiares, amistades y cinco empresas del grupo en el que trabaja que tuvieron que activar el protocolo. Un “irresponsable”, un “mentiroso”, lo calificó el intendente Luis Castellano, quien no descartó la posibilidad de denunciarlo ante la justicia si el Ministerio Público de la Acusación no actúa de oficio. El contagiador generó un escándalo: obligó al aislamiento de 60 personas (que pueden ser más porque falta completar el mapa de contactos estrechos), el cierre de cinco plantas industriales –hasta tanto se realice la desinfección- y el parate de más de 200 trabajadores afectados. “Esto sucede por un nivel de irresponsabilidad supina, absoluta, de esta persona que porta el virus”, se enojó el intendente.

Ya el domingo a la noche, había trascendido que Rafaela tenía un caso de covid positivo. En ese lapso, tras una primera oleada de 21 casos y un fallecido, logró la fase 5, un nivel de actividad económica del 80 por ciento y una calidad de vida que no tienen otras zonas de la provincia. Pero ayer, Castellano confirmó que la ciudad estaba en “alerta naranja” y ante el riesgo de retroceder de fase por la conducta “irresponsable” del ejecutivo de una empresa que no identificó.

Castellano dijo que era probable que llegara una segunda oleada del covid. “Y llegó, pero de la peor manera”. “Cualquiera se puede enfermar. El problema no es ése, el problema es qué hacemos cuando lamentablemente nos toca la posibilidad de ser sospechosos o estar enfermos”. “Si actuamos con responsabilidad es probable que nos pase como la primera vez, donde muchos rafaelinos que vinieron del exterior hicieron su cuarentena con mucha responsabilidad. Salimos de esa fase con 21 casos y llegamos al 80 por ciento de las actividades en marcha”.

“Pero ahora sucedió todo lo contrario por el nivel irresponsabilidad supina, absoluta” de la persona que lamentablemente porta el virus”. El anticuarentena –dijo Castellano- violó “absolutamente todas las normas”, viajó a Córdoba que es una “zona de circulación comunitaria para una actividad que no se puede hacer. No sabemos con qué permiso”. Y cuando regresó a Rafaela “desobedeció el consejo del equipo médico porque tampoco cumplió la cuarentena” de 14 días. “Pero además de no cumplir el aislamiento armó dos conglomerados de relaciones estrechas, uno con su familia, sus seres queridos y otro con las empresas a las que pertenece o forman parte del grupo en el que trabaja”, agregó.

Lo grave –reveló Castellano- es que este ejecutivo “también le mintió al equipo médico. No dice cuáles son las relaciones estrechas que tuvo. No le importa lo que pase con sus familiares o con las empresas. Hablamos de la salud y la economía. Y mucho menos le importa lo que le pase al resto de la ciudad. Porque hoy tenemos alrededor de 60 personas que van a estar aisladas cuando se termine de armar el mapa epidemiológico, que se arma a partir de los datos que se obtienen de la persona contagiada y de sus contactos estrechos. Todavía no tenemos ese mapa, pero suponemos que son alrededor de 60 personas aisladas. Más cinco empresas que tuvieron que cesar su actividad y hoy (por ayer) no abrieron y alrededor de 200 trabajadores afectados”.

“Estos 200 trabajadores se preguntarán: ‘a partir del contacto con el gerente, ¿con quiénes tuvimos contactos nosotros? Y así vamos a seguir sumando. ¿Y en todos esos contactos no hay personas en riesgo?, por la edad o su estado de salud. “Esta es la situación de hoy en Rafaela”, aceptó Castellano, sin ocultar su enojo.

Una infectóloga del equipo médico, dijo que el empresario “es asintomático”, se le hizo un primer hisopado que “dio un resultado dudoso, se le comunicó que continúe en aislamiento y a las 48 horas se le confirmó que era positivo”. “Es fundamental que las personas contagiadas digan la verdad, porque si no la dicen es imposible hacer nuestro trabajo”, explicó la médica. “Si nos mienten, nos equivocaremos” y en el caso del covid “no podemos equivocarnos”.

-Este gerente de empresa violó todas las normas. ¿Van a hacer la denuncia penal? –preguntó un colega.

-Es posible –contestó Castellano-, pero también es posible que el Ministerio Público de la Acusación pueda actuar de oficio.