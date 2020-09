Lecciones sobre el fin del mundo

Glauco María Cantarella

Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata

La obra presenta a los siglos XI-XII como un engranaje vital de la Edad Media, y su autor plantea cómo se conectan la multiplicidad de coyunturas propias de la época: diferentes regiones geográficas, diferentes actores sociales, diferentes instituciones y ámbitos, que resultan por todos conocidos: las penínsulas itálica e ibérica, el mundo cluniacense o el imperio de los otónidas, papas y emperadores, normandos y árabes, monjes y cónclaves. Las órdenes de Cluny y Císter se conjugan en esta obra para explicar el año Mil. Cantarella es un historiador medievista italiano que muestra que ese milenio no es el fin del mundo, pero sí resulta el fin de muchas de las estructuras y formas precedentes que no sobrevivieron a su paso. Con traducción de Gerardo Rodríguez y Lorena Manso, el libro es considerado útil en lo académico y recomendado para quienes quieran acercarse a esos siglos no de una manera convencional o enciclopédica sino a partir de la alteridad y diversidad propias de la historia.

https://drive.google.com/file/d/141ZDKBhI45fyZFci6A3hVV1oBaQp-vZg/view