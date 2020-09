Publican un inédito de Sandro en el día de su 75° cumpleaños

Sandro cumpliría hoy 75 años. De no haberse ido de este mundo hace diez, la nota del día -o una de ellas- no sería difícil de imaginar: un conglomerado variopinto de mujeres en la puerta de su casa de Banfield clamando por su presencia, él saliendo a saludar y recibiendo una andanada de gritos de pasión, declaraciones de amor y alguna que otra prenda de lencería arrojada como una botella al mar. Pero no. Sandro se fue y eso no pasará. A cambio, su fiel séquito de seguidoras podrá disfrutar de un regalo desconocido hasta hoy: una canción. Se llama “No te vayas todavía” y Sony la puso a disposición del público desde la hora cero del día, para que el cumple no sufra tanto el frío de ausencia.

La pieza, escrita por él en letra y música, no saca para nada los pies del plato. El Sandro de fuego que se revolcaba por el piso vociferando rock and roll como un demonio había quedado atrás en el tiempo y sus temas eran un dulce de leche: “No te vayas todavía / porque aún no llega el día / quedate otro poquito, por favor / No te vayas, te lo ruego / porque sabes que no puedo / resistir un solo instante sin tu amor”, dice su letra, vestida por una nueva y prolijita melodía a mitad de camino entre folk y baldada, a cargo de un elenco envidiable. Una big band de doce músicos que incluía a Ricardo Lew en guitarra eléctrica, Jon Aguilera en acordeón, Sebastián Reinholz en batería y Patricia Arguelles en violín, entre más.

El tema ya está subido a las plataformas virtuales y su historia es similar a la de varias canciones del astro. La voz fue grabada en el estudio casero de su hogar de Banfield y el productor Rubén Aguilera, ya con el cassette, la arropó con sus arreglos. Fue precisamente en este estadio del proceso en el que la rescató el sello, para después completarla con la labor restauradora de Nelson Pombal -productor de Charly García-, y la inclusión de la citada banda. El producto final también incluye la voz real de Roberto Sánchez anunciando el tema por su nombre, mientras “un extra” hace que escribe en una máquina de escribir, rodeada de cintas y una hoja con la letra del tema escrita, tal como lo hizo Sandro en su momento.

El lyric video, cuya duración no llega a los tres minutos y medio, superó los cien comentarios en menos de diez horas. Y muchos de ellos, de un tenor a la altura. “Feliz cumple al cielo!!! Seguro verás a mi mami, una de tus nenas”, escribe Patricia Vergara. “Besos al cielo, feliz cumple, gitano hermoso”, comenta Stella Ceballos. “Eres ese fuego que nunca se apaga! Te amo!!”, lanza Myriam Guzmán y Elsa Conca remata desde Mar del Plata: “Estás en el aire, entre las piedras, en el palmar, en la arena y sobre el viento que agita el mar”.

El hallazgo, autorizado por su mujer Olga Garaventa de Sánchez, opera también como adelanto de un disco próximo a editarse con temas también desconocidos. Otro lindo regalo en puerta, durante un aniversario que no solo es el de su cumpleaños 75, sino también el de los 50 que pasaron desde que debutó en el Felt Forum del Madison Square Garden. Aquel 11 de abril de 1970, apenas cuatro meses después que The Doors detonara el mismo lugar con una espeluznante versión de “The End”, Sandro -en otro plan, claro- entretuvo a unas cinco mil personas con sus baladas románticas.

Ese fue también el año en que el cantante estrenó Muchacho, en su doble formato. Por un lado, el de disco: once canciones arregladas y dirigidas orquestalmente por Jorge López Ruiz, entre las que se encuentran “Te propongo”, “Ave de paso”, “Trigal” y “Pobre mi madre querida”. Por otro, el de la película rodada durante tres semanas en el Delta de Tigre, cuyo argumento expone la vida de un pibe huérfano que vive con su abuela (la “capitana” Olinda Bozán) y extirpa penas cantando a orillas del río, hasta que se enamora de Marta, corporizada por Elvira Teresa Eory Sidi, aquella actriz mexicana de origen iraní, que todos conocían como Irán Eory.

Durante ese prolífico año, Sandro también rodó Gitano, otro de sus films seminales, en este caso con Soledad Silveyra y Ricardo Bauleo en el elenco. Asimismo, publicó el vinilo Sandro en New York, poblado por varios de sus hits en vivo: “Se te nota”, “Rosa, Rosa”, “Guitarras al viento” y el nombrado “Trigal”, entre otros. Tal trabajo, en el que aparece la voz de Cacho Fontana presentando algún tema y se oye el griterío de los fans que intentaban traspasar al cordón de seguridad para manotear al ídolo, es el decimotercero de una trayectoria que se apagó el mismo día que su cuerpo.

Del más allá de la inundación al mundo, por siempre Sandro.