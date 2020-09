Paro municipal

Los trabajadores municipales lanzaron un paro por 48 horas. La decisión fue tomada en el plenario virtual de Festram en el que la bronca por el bono que les ofrecieron -en negro o remunerativo ni bonificable- se hizo sentir a punto tal de convertirse en medida de fuerza. El paro, adelantaron fuentes gremiales, se realizará "debido a la falta de propuesta paritaria" los días miércoles 26 y jueves 27 garantizando los servicios esenciales requeridos por la pandemia. La secretaria del sindicato en Rosario, Yamile Baclini, había adelantado que "si bien uno comprende el contexto de crisis general, no sólo a nivel local, enero, febrero y marzo no fueron meses de baja", por tanto entienden que la pandemia, si bien es un tema a tener en cuenta, no puede servir como excusa para no negociar.