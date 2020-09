Brad Pitt y Harry Styles

Brad Pitt y el cantante británico Harry Styles trabajarán juntos en la próxima película de Dan Gilroy, Faster, cheaper, better. El proyecto, que está aún en fase de preproducción tiene previsto su rodaje entre finales de este año y comienzos del que viene, de cara a su estreno en 2022. Según la sinopsis oficial, la historia trata del impacto que la inteligencia artificial tendrá en el sector de los transportes. El ex One Direction ya se estrenó como actor en la interpretación de un soldado británico que intenta sobrevivir en la batalla de Dunkerque, ciudad que le da nombre al filme de 2017 de Christopher Nolan.