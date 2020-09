Concejales salteños piden más información de las ciclovías

Dando continuidad a las discusiones referidas al Plan de Movilidad Sustentable que el Municipio viene llevando adelante en la ciudad, el Concejo Deliberante salteño aprobó ayer tres pedidos dirigidos al Ejecutivo comunal. Los proyectos solicitan la señalización de la obra de la ciclovía de Avenida Belgrano, requieren información referida a los permisionarios de estacionamiento medido que serán reubicados, así como la apertura de una instancia de diálogo con estos trabajadores.

Las iniciativas fueron sancionadas en una nueva sesión ordinaria realizada por plataforma virtual. Durante el encuentro, además, varios ediles manifestaron su disconformidad con la información proporcionada por los funcionarios del gobierno de la ciudad, en el plenario sobre el Plan de Movilidad del último viernes.

Fue el caso de la concejala Paula Benavides, quien disparó: “Los funcionarios hicieron agua”. La edil del bloque Salta Independiente sostuvo que, aunque los representantes del Ejecutivo habían manifestado que el Plan de Movilidad tiene como base técnica el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental II (PIDUA II), cuando fueron consultados al respecto, no dieron respuestas satisfactorias.

En relación a la ciclovía de Avenida Belgrano, Benavides dijo: “Esta obra, llena de dudas a la opinión pública” y agregó que la construcción “incumple con los requisitos mínimos: no hay cartel de obra, no hubo planificación, no hubo información ni al Concejo ni a los vecinos, ni tampoco hubo consenso”. Por otra parte indicó que, pese a lo informado por los funcionarios, “no se sabe cuánto le va a costar la obra al erario municipal”.

En ese sentido, Benavides pidió al Ejecutivo “orden, planificación, transparencia, información y diálogo” ya que, recordó, “el Municipio tiene un presupuesto prorrogado (de 2019) y se desconocen las obras planeadas para este ejercicio”.

En la misma dirección se expresó la edil Romina Arroyo, jefa de la bancada saencista en el Concejo, quien expresó su preocupación “por la ignorancia de algunos funcionarios, que desconocen que el PIDUA es un plan integral”. Arroyo explicó que antes de construir las ciclovías el Municipio debería haber trabajado en “descentralizar el tránsito” y en resolver “si el transporte masivo de pasajeros continuará circulando o no, por las arterias del microcentro”. Asimismo, la concejala del bloque Salta tiene Futuro advirtió: “Que el PIDUA contenga un plan de ciclovías, no significa que sea correcto lo que se está haciendo, ni que sea de la manera correcta”.

En tanto, el concejal Ángel Causarano (Salta nos Une), lamentó que haya “funcionarios que van a contramano” y remarcó que el cuerpo legislativo está “para ayudar a la intendenta”. También acusó al gobierno comunal de “ignorar los pedidos del Concejo” y finalizó su alocución con un reproche: “En lugar de esas bicisendas horrendas, gastando tanto en cemento, yo hubiera hecho rampas para las personas con discapacidad”.

Permisionarios

Entre los proyectos tratados en la sesión de este miércoles, fue aprobada una resolución que insta al Ejecutivo a convocar “con carácter urgente” a los representantes de los permisionarios de estacionamiento medido de la ciudad, “a fin de informarles todo lo concerniente a las reubicaciones de aquellos que son adjudicatarios de boxes, en el marco del avance de las obras del Plan de Movilidad Sustentable”.

“La intención es brindarles información y tranquilidad a los trabajadores”, manifestó el concejal autor de la iniciativa, Santiago Alurralde.

Entre los considerandos del proyecto, se mencionan los “numerosos reclamos” por parte de los trabajadores del estacionamiento medido, quienes “se vieron y se verán afectados” por las obras de las ciclovías de Avenida Belgrano (en ejecución) y de calle Alvarado (próxima a ejecutarse).

Vale recordar que el tema de la reubicación de los permisionarios, había sido consultado por los ediles en el plenario con los funcionarios municipales. Al respecto, el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, señaló que se había conversado con el sector y que todos los trabajadores ya tenían nuevas cuadras asignadas. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, agregó que se los había compensado aumentando los horarios de trabajo.

Otro tema relevante en la sesión fue la convocatoria a un nuevo plenario, con fecha a designar, para todos los actores involucrados y afectados por las obras del Plan de Movilidad Sustentable.