Para los trabajadores del Ingenio Ledesma hay "tres veces más contagios" que los oficiales

El Ingenio Ledesma ya acumula 11 muertes y 393 contagios por coronavirus, según las cifras oficiales del gobierno de Jujuy. Los trabajadores, sin embargo, relativizan ese número. "Puede haber hasta tres veces más de contagiados que los informados", advirtieron al denunciar que no se le permite al sindicato controlar la aplicación del protocolo establecido por el Ministerio de Salud para el correcto funcionamiento de la planta.

El último informe que comunicó la empresa, que emplea a más de 7.000 trabajadores, es del 20 de agosto, donde además de los contagios y fallecidos el complejo industrial, relevó un total de 263 recuperados.

"La empresa no nos da información y nos trata como si fuésemos un medio de prensa", señaló Rafael Vargas, titular del sindicato que agrupa a los trabajadores del azúcar.

"Si se hicieran todos los testeos, garantizamos que podrían ser tres veces más que esos 393 que la empresa dice que hay hoy. Ya llevamos 11 trabajadores muertos, siete de la actividad azucarera, el resto del papel y la fruta", denunció Vargas.

El gremialista además contó que el sindicato pidió a la empresa "bajar la circulación de las personas al menos por 15 o 21 días y luego estirar la zafra por este tiempo para controlar la propagación del virus".

El inicio de la pandemia en Ingenio Ledesma

En marzo, recordó Vargas, la Federación Azucarera regional le pidió a la empresa una mesa de diálogo para "diagramar políticas y protocolos de cuidado" durante la pandemia. "No tuvimos respuesta y denunciamos a Ledesma al Ministerio de Trabajo por incumplir resoluciones sobre mayores de 60 o enfermos crónicos. Hubo una inspección pero eso fue todo", sostuvo el gremialista.

Luego, con la aparición de los primeros contagiados, los trabajadores realizaron un paro durante 7 días. "Dictaron conciliación obligatoria, se declaró el conflicto y la empresa recién ahí accedió negociar. Pedimos bajar la circulación de trabajadores -siete mil trabajadores del azúcar, papel, fruta y jugo en el departamento Ledesma- según recomienda la OMS para evitar contagios", recordó.

Sin embargo, continuó Vargas, "Ledesma trabajó normalmente y no hubo ningún tipo de restricciones. También pedimos que la medicina laboral no mande a trabajar gente con problemas de salud o con síntomas y lógicamente ahí se priorizan los protocolos".

"Nunca dijimos que no existieran (los protocolos) sino que su aplicación estaba en función de la producción y no del cuidado de los trabajadores y por eso el sindicato pide participar. Tuvimos que denunciar penalmente a medicina laboral. No hubo seguimientos ni consultas, los números habilitados nunca funcionaban", denunció el gremialista.

Situación actual

"La gente tiene mucho miedo porque si no trabajás en Ledesma queda el Estado y hoy con la pandemia todo es muy duro. En un punto están logrando lo que la empresa quiere, que aceptemos al coronavirus como una gripe más pero no es una gripe más, la gente se está muriendo", lamentó Vargas sobre la situación actual de pandemia en la provincia, que vino a empeorar la crisis que se desató de 2017 a 2019, "los años más duros por salarios, condiciones de trabajo y porque nos echaron 200 compañeros".

El sistema de salud jujeño está colapsado. En el último mes, han circulado imágenes y testimonios de jujeños enterrando a sus familiares con sus propias manos.

Este miércoles, más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Jujuy le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández exponiendo la grave situación sanitaria que vive la provincia y solicitando la "intervención directa e inmediata" del ejecutivo nacional para "asumir la conducción del sistema de salud pública" local que, según denunciaron, se encuentra colapsado "por absoluta y exclusiva responsabilidad del Gobernador Gerardo Morales".