Un ex presidente comunal de Santa Isabel denunció que policías de esa localidad del departamento General López lo dejaron inconsciente tras presentarse en su domicilio para verificar si se estaba incumpliendo la prohibición de reuniones familiares. Mario Kovacevich, que estaba celebrando un cumpleaños familiar al menos entre 7 personas, dio su versión a Villa Cañás TV. Dijo que no les autorizó el ingreso porque no tenían orden de allanamiento ni les entregó el DNI, que se produjo una discusión, devino en forcejeo y terminó golpeando su cabeza contra la pared, lo que le ocasionó un corte con sangrado y 20 minutos en estado inconsciente. La noche terminó con sus dos hijos esposados en la comisaría (uno era el cumpleañero), ambulancia y hasta el presidente comunal, que asistió para calmar las aguas.