Pella estalló contra la ATP: "Acá hubo un error gravísimo"

El tenista Guido Pella se mostró indignado por la situación que está viviendo, encerrado en una habitación de hotel desde hace más de una semana, por más que ya fue hisopado en cinco ocasiones y en todas dio negativo. Además de esa situación, el bahiense estalló contra los organizadores del torneo de Cincinnati y de la ATP porque el último análisis de su preparador físico, Juan Manuel Galván, dio negativo, por lo que todo el encierro sería culpa de un "falso positivo"

"Prácticamente no tuvimos casi ninguna información del torneo ni de la ATP", comenzó denunciando Pella, al tiempo que se disculpaba por su "cara" tras una semana de encierro injustificado. "Di mi quinto negativo de Covid-19, al igual que Hugo (Dellien) y José (Acasuso, su entrenador) y nadie nos dice nada. Y ayer a la tarde lo testearon nuevamente a mi preparador físico y, oh casualidad, dio negativo. Imagínense la sensación qe tengo", comenzó relatando el tenis, ubicado en el puesto 35º del ranking mundial.





"No sé qué va a pasar a hora, quién se hara cargo y que solución nos darán desde el torneo. Titán (Galván) es negativo y al parecer nunca tuvo el virus", agregó el bahiense, que no pudo participar en el Masters 1000 de Cincinnati que se juega en la "Burbuja" de Nueva York por culpa del supuesto positivo de su preparador físico.

En su descargo, Pella denunció varias contradicciones en la comunicación del área de salud del certamen, el órgano responsable que mantenerlo encerrado en la habitación del hotel durante 14 días, hasta el 31 de agosto. "Hoy recibí un llamado del departamento de salud, diciendo que no voy a poder salir hasta el 31. Quiero creer que es un error y que lo dijo antes de saber el resultado negativo de mi último test", se esperanzó Guido, pero al mismo tempo desconfiado de esa posibilidad: "Cuando empecé a ver los mensajes que me habían mandado después de conocerse el resultado de Titán y la llamada de esta persona, claramente no coincidía una cosa con la otra".

Ante esa situación tran contradictoria, Pella no se animó a aventurar el desenlace que tendrá la historia, aunque dejó en claro su bronca por lo vivido. "No sé qué va a pasar, pero acá hubo un error, un grave error, un gravísimo error de parte de alguien. Ojalá me puedan dar explicaciones pertinentes, porque lo que pasé esta semana fue muy dificil", cerró Pella, antes de saludar a sus fanáticos por los mensajes de apoyo que le enviaron.

Pella ya se perdió el torneo de Cincinnati y está en duda para poder competir en el US Open, que comienza dentro de una semana en Flushing Meadows, donde está encerrado desde hace una semana.