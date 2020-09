Justicia por Lorena 

"Queremos que se haga justicia, que no quede impune". El grito se escuchó ayer en el parque del Centro de Justicia Penal, donde organizaciones sociales y feministas movilizaron para exigir el esclarecimiento del femicidio de Lorena Riquel, cometido el sábado a la madrugada, en Rueda al 5500, cuando volvía de una reunión por su cumpleaños. "El jueves cumplió los 39 y sus amigas le organizaron algo. Estaba volviendo a su casa cuando pasó esto", dijeron las compañeras de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), donde militaba la mujer, que tenía tres hijes a cargo. Con carteles y fotos de la víctima, exigieron la urgente detención del hombre que la golpeó en la cabeza y luego huyó con sus zapatillas. Mientras la movilización sumaba decenas de manifestantes, la familia de Lorena le daba el último adiós en el cementerio La Piedad. Viviana Otero, de la CCC, lamentó: "Nosotras venimos luchando con ella hace años por el tema del hambre de las necesidades. Era feriante, trabajaba en las ollas populares. Era una luchadora. Pedimos justicia por ella y que aparezca el femicida". Cecilia Ferreyra, secretaria de género de la organización, lamentó la "muerte violenta, no entendemos por qué tanto odio, ni de dónde viene". Están a la espera de los resultados de la toma de declaraciones en la causa que tiene a cargo la fiscal Georgina Pairola. Estuvieron también dirigentes y militantes de la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), que fueron parte del reclamo por justicia. "Tenemos mucha bronca por esta repetición de casos. Es una sociedad machista y no hay derecho. Lo que pasó con Lorena nos toca muy de cerca", señaló Miriam Auyeros, de Ammar.