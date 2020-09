“Siempre la misma mueca que no podés disimular, / venís oliendo mierda desde la panza de tu mamá / ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cómo te va en la facultad? / Nena estás más gorda, sos igual a tu mamá. / En la reunión familiar vos siempre me mirás remal. / Cuando hablo de feminismo, vos siempre me mirás remal”, dice "La reunión familiar", el hitazo de la banda Rebelión en la zanja. Claramente una letra resonante donde la mayoría nos podemos reconocer: más cerca o más lejos en el tiempo, siempre hay una escena en nuestra memoria en la que el exilio del rebaño se hizo patente entre los ravioles del domingo.

“Al momento de escribir teníamos una re bronca porque habíamos pasado por una de esas situaciones malísimas que vivimos mucho las lesbianas, las feministas, las mujeres que no seguimos la norma. El videoclip está en YouTube. Es muy gracioso porque estábamos enojadas y nos inspiramos en una tía que no voy a decir de quién es. Y al momento de tocarlo nos dimos cuenta de toda la gente que nos comentaba cuando nos veía en vivo, lo mucho que les impactaba en lo personal. Historias de familiares que nos hacen sentir mal desde chiques por no ser nosotres lo que esperaban”, cuenta a Soy, Justina, voz en Rebelión.



La banda parodia con su nombre la novela antisistema de George Orwell, Rebelión en la granja, en la que los animales oprimidos se organizan para defenderse del Sr. Jones, dueño de la granja Manor. “Nos parecía adecuada la metáfora porque la cumbia siempre representa a lo grasa, lo pobre, lo negro, lo marrón, lo diferente, lo marginal. La idea de la zanja viene por ese lado: representar eso que nosotras sentimos que es la cumbia. Y por la zanja en el término más literal, de la zanja en sí misma, siendo que somos una banda de mujeres y disidencias”, explica Justina. Junto con ella, cinco desobedientes más -ninguna porta apellido- integran el grupo que hoy presenta su disco en todas las plataformas. Ellas son la batera Maite; Belu, en guira; Testi, en bajo; la guitarrista Lelé y la tecladista Krrola, quien, a cerca de "El patrullero", otro de los temas top, cuenta: “Surgió de un sentimiento muy fuerte de indignación y de bronca a raíz del caso de Santiago Maldonado. Muchas de nuestras canciones surgen por emociones muy fuertes. Esta fue una de ellas. Y si bien salió así por este caso en particular, en realidad, creo que es atemporal porque habla de la institución policial en general y de lo nefasto del manejo de la policía, de la represión, de lo que representa en nuestra sociedad. Por eso creo que siempre lo vamos a poder tocar lamentablemente. Vamos a tener siempre algo para decir sobre una institución tan nefasta”.

Justina: El videoclip de "El patrullero" es una producción de cuarentena. Una animación. Nosotras también tenemos otros videos, pero siempre aparecemos y nos gustaba esta idea de hacerlo diferente y laburar con las personas que nos gusta laburar: mujeres, disidencias, espacios en donde nos sentimos cómodas y bienvenidas. La animación es de Paula Otero y sale junto con el disco que terminamos de grabar el año pasado. En diciembre finalizó el proceso de edición, de mezcla, de masterización y remasterización de todos los temas anteriores para que estén prolijos y suenen todos iguales, a pesar de haber sido grabados en diferentes momentos y en diferentes estudios, y con diferentes personas. Desde que empezó la cuarentena no ensayamos nunca más salvo algunas reuniones donde ponemos el disco y tocamos arriba, que no es muy parecido un ensayo.

¿La banda surgió en pleno macrismo, verdad?

Krrola: Sí, nació en medio del macrismo más hostil, por eso siempre sufrimos la falta de dinero. Nosotras empezamos a ponernos un poco más profesionales a fines del 2017. Ya en marzo conseguimos una baterista y ahí empezamos a juntar plata. La primera vez que pudimos grabar fue en agosto de ese año y largamos los primeros tres temas en un EP, que es un disco corto de menos de siete temas, cuando son más se llama LP. Sacamos nuestro primer EP en diciembre del 2018 y en agosto de 2019 otro, porque tuvimos plata para grabar de nuevo, mezclar y lanzarlo. Y hoy, 28, lanzamos el disco entero, que tiene estos temas anteriores más temas nuevos. Es nuestro primer disco de estudio completo como banda. El lanzamiento es con un nuevo sello discográfico que nos empezó a alojar: Goza Récord, que es de Barbie Recanati y Futurock.

Cuentan con apoyo de otros grupos como Sudor Marika además…

Justina: Para nosotras fue muy positivo empezar con la banda y meternos en todos estos espacios que existen en Buenos Aires y en el conurbano, de activistas lesbianas y queer. Y sobre todo dentro de la cumbia que es un género musical súper machista, con gente súper precarizada. Encontramos una forma de trabajo con bandas como Sudor Marika, Kumbia Queers y Cachitas Now. Estas alianzas son totalmente autogestivas y hay muchos compañerismo. Además, nos incluyeron de una forma muy piola. Con Sudor organizamos fechas y una vez, una fiesta juntas, se llamó Sudor en la zanja, por el nombre de las dos bandas. Y también ellas, en realidad, Rocío Tirita y Vicente, que son las dos cantantes, cantaron un tema con nosotras en el disco, se llama "Lo neoliberal". Después también grabamos un tema con Juana Chang de Kumbia Queers. Estas dos bandas están muy arriba y tienen mucha gente que las sigue y siempre nos incluyeron en todo. Hasta Sudor marika nos recomienda para un montón de fechas cuando ellas no pueden ir.

Tengo entendido que ustedes dos son pareja, ¿verdad?

Justina: Sí, estamos juntas desde hace cuatro años. Krrola ya había militado en otros espacios, yo no, pero estaba con muchas ganas hace un tiempo, yendo a marchas, movida feministas, charlas y demás. Queriendo tomar un rol más activo en lo que es la militancia. Yo canto desde siempre y estudié teatro y también Krrola. Nos encontramos y después de nuestro primer año en pareja nos dimos cuenta que teníamos que activar para crear un espacio militante en donde desarrollar nuestro arte. Y así fue cuando fuimos conociendo a las demás chicas y se formó la banda.