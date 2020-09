Un especial de "The West Wing" buscará incrementar el voto en Estados Unidos

Después de dos décadas, el elenco y los creadores de The West Wing se reunirán en un programa de HBO Max destinado a apoyar una iniciativa de Michelle Obama para promover el voto en Estados Unidos. El programa se llamará A West Wing Special to Benefit When We All Vote y contará con las actuaciones de Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford. Ellos volverán a interpretar sobre las tablas del Orpheum Theater de Los Angeles el episodio "Hartsfield's Landing", de la tercera temporada de la serie.



The West Wing, que en la Argentina se vio a través de Warner Channell, fue un éxito enorme en Estados Unidos y duró siete temporadas, durante las cuales ganó 27 premios Emmy y dos Golden Globe. La serie estaba situada principalmente en el Ala Oeste de la Casa Blanca durante la presidencia ficticia de Josiah Bartlet, que encarnaba Martin Sheen. La lucha contra sus adversarios republicanos y su campaña para ser reelecto fueron algunas de las temáticas que abordó la serie.



El especial para HBO Max se grabará en octubre bajo el protocolo de seguridad que impone la pandemia de covid-19, con el objeto de difundir la labor de la ONG When We All Vote, que fundó la exprimera dama de Estados Unidos para incrementar la participación popular en las elecciones (que allí son voluntarias y requieren de registrarse previamente). WarnerMedia, propietaria del canal, hará además una donación para el mantenimiento de la organización sin fines de lucro.



Aaron Sorkin, creador de The West Wing, escribirá material original para la ocasión y será productor ejecutivo del especial junto a Thomas Schlamme (quien también dirigirá el programa) y Casey Patterson. "Tommy y yo estamos increíblemente entusiasmados por reunir al elenco de la serie para esta lectura montada y para apoyar a When We All Vote en sus esfuerzos por hacer que todos nos involucremos en esta elección", aseguró Sorkin.

Michelle Obama grabará un mensaje especial para el programa de HBO Max, que contará con otros invitados especiales. ¿Quiénes estarán? Se develará la próxima semana, al igual que la particupación de otros miembros del elenco original de The West Wing. "Estamos entusiasmados por revisitar esta serie legendaria y ofrecerle a nuestros apasionados fans algo que sustancial, significativo e inolvidable, al tiempo que damos a conocer un mensaje importante para nuestros tiempos", explicó Sarah Aubrey, la encargada de contenido original del canal a Variety.