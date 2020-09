La cesión de un terreno público para un clínica privada encendió el debate

La solicitud mediante un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo otorgue en comodato un terreno que la provincia tiene en Rosario de la Frontera a una institución médica con el compromiso de que construya un centro de alta complejidad, generó en la Cámara de Diputados de Salta un inesperado debate que planteó las diferencias entre el sistema de salud público y el privado y la política de entrega de tierras fiscales, especialmente cuando son a particulares o empresas.

El autor del proyecto, Gustavo Orozco, expresó que la instalación de una clínica privada beneficiará a todo el sur, ya que actualmente la única opción es el Hospital Melchora Figueroa. Orozco reconoció que el proyecto está basado en una solicitud de la empresa IMAC, “pero puede ser para cualquiera otra que quiera invertir”, dijo.

En el texto original, similar a uno que se aprobó en el Senado, hacía referencia a dicha empresa de salud, pero durante el paso por las comisiones el texto final eliminaba esa especificidad.

Ignacio Jarsún, en tanto, contó como positiva una experiencia similar en Rosario de Lerma, ya que durante su gestión como intendente otorgó un terreno a una clínica privada “que construyó el edificio con mano de obra local y hoy es el cuarto tomador de empleo de la localidad, además del servicio de salud que brinda a los ciudadanos”.

Pero la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, expresó que el proyecto si bien era de declaración, “no es menos importante, porque dispone de los medios de la provincia (por el terreno)”. Por eso admitió que le hubiese gustado que esté más detallado en su redacción, pero para aprobarlo sugirió, y le aceptaron, incluir que inmediatamente luego de que se presente un oferente para ese terreno se remitan las especificaciones del proyecto a la Cámara de Diputados para que autorice finalmente el comodato.

Varios fueron los diputados que plantearon que no corresponde otorgarle el terreno en forma gratuita a una empresa que tiene previsto una inversión que superaría los cien millones de pesos. Al respecto también se preguntaron si habrá alguna contraprestación de parte de la empresa por el terreno cedido, debido a que a sus servicios solo podrían acceder las personas que tengan poder adquisitivo u obra social.

Inclusive los cuestionamientos llegaron desde el propio oficialismo, como, por ejemplo, Laura Cartuccia y Daniel Sansone. La primera pidió más precisiones sobre el proyecto, en tanto el segundo expresó que si la empresa piensa invertir, “que lo haga desde la adquisición del terreno”.

También fueron varios los diputados que expresaron la necesidad de fortalecer a la salud pública y no pretender que la parte privada sea la encargada de aliviar al sistema estatal. Por el contrario, Javier Diez Villa expresó que se debe articular lo público con lo privado para que el Estado no sea el único dador de empleo, el único que brinde servicios de salud y la educación. “Ojalá sean varias las empresas que se presentan a pujar por ese terreno”, señaló.

Antes de ser aprobado, hubo una moción hecha por los diputados Claudio Del Plá y Santiago Godoy para volver a comisión la iniciativa y trabajar aún más el dictamen, incluyendo todos los cuestionamientos que surgieron durante el debate, pero fue rechazada.

Finalmente el proyecto tuvo luz verde con la modificación del texto introducido por Villamayor. La iniciativa fue aprobada por mayoría.

En Orán piden oxígeno

Ayer desde el Gobierno admitieron que en la Capital y en Orán ya hay circulación viral comunitaria ante los constantes casos positivos de Covid-19 sin poder determinarse el nexo epidemiológico.

Justamente, los diputados de Orán plantearon la dificultad que están teniendo en el hospital local, por la escasez de oxígeno para asistir a los enfermos de coronavirus que demandan ese recurso.

Iván Mizzau hizo un repaso de los millonarios recursos que envió Nación a la provincia para asistirla en esta pandemia, pero sostuvo que al norte ese dinero no llegó y cargó contra la ministra de Salud, Josefina Medrano, a la cual la calificó de “ausente”, y advirtió sobre la falta de oxígeno en los hospitales.

Jorgelina Juárez también pidió por el tanque de oxígeno que estaba previsto como refuerzo al sistema de salud: “no tenemos dónde poner pacientes que necesitan oxigenoterapia”. También solicitó más recursos humanos, “hay médicos que trabajan cuatro días seguidos de guardia”.

Sansone leyó un mensaje de la ex diputada nacional Beatriz Daher ratificando lo sostenido por los legisladores oranenses: “Sepan que la situación en Orán es muy grave, no hay camas con oxígeno, el hospital está colapsado, se habló de obras de colocación de oxígeno en el hospital y no se hizo nada”.

Sin embargo, el referente del oficialismo en la Cámara Baja, Javier Diez Villa, dijo que le preocupa el “oportunismo político” de los diputados que dan información falsa, negó que falte oxígeno en Orán y señaló que el Gobierno invirtió más de 5 millones para mejorar el sistema de circulación central de oxígeno en el hospital de esa localidad.

En otro orden, la diputada Cristina Fiore criticó a Medrano, por la falta de respuesta de los pedidos de informes, “gracias a Dios esta ministra fantasma el viernes va a estar con nosotros, porque de 18 pedidos que hicimos, contestó uno solo”.

Sin intervención y sin derogación de la 8191

Nuevamente diputados de la oposición pidieron el tratamiento sobre tablas del proyecto para intervenir el municipio de Aguaray, cuyo intendente, Jorge Prado, se encuentra imputado por el robo de caños del gasoducto NEA.

Y también, del proyecto que solicita la derogación de la ley 8191, surgida del Decreto de Necesidad y Urgencia 255, que otorga facultades extraordinarias a la Policía para sancionar infracciones a lo dispuesto por el Comité Operativo de Emergencia en lo referido a la pandemia.

En ambos casos fueron rechazados con los votos de los bloques oficialistas, lo que llevó a que nuevamente durante manifestaciones, diputados opositores expresen su malestar a la anulación del debate sobre los dos temas.