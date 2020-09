La madre de Facundo Castro: "me dijeron ese cuerpo murió por asfixia"

"Me dijeron que ese cuerpo murió por asfixia, Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, lo mataron y la Bonaerense tiene que dar respuesta de eso", dijo Cristina Castro, la madre del joven Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. "Me dijeron la posible causa de muerte, han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento", dijo Cristina Castro. Por su parte, los peritos oficiales dijeron a este diario que "nada de lo que se vio ayer es definitivo, y hasta que no se terminen todos los estudios no se puede saber científicamente cuál es la causa de la muerte".

Los peritos le informaron a la mamá de Facundo que el cuerpo analizado en el marco de la causa por la búsqueda de su hijo pertenece a un joven de "entre 22 y 24 años", de "1,60 metros" de altura. Aunque faltan los resultados de estudios complementarios, Castro asegura que le dijeron que "la muerte fue violenta por asfixia, probablemente por sumersión". Esto significa "que puede haber sido ahogado, lo cual será determinado con los análisis complementarios cuando se evalúen diatomeas", especificaron respecto de las evidencias que podrían arrojar los dientes. Cristina Castro pasó todo el martes en la sala para familiares de la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) --peritos oficiales en la causa--, ubicada en Núñez.

Más allá de los resultados de los estudios complementarios de las partes de ese cuerpo esqueletizado que apareció el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, el análisis global de todo lo actuado desde el punto de vista forense se centrará en el expediente judicial. En ese sentido, de acuerdo a los lineamientos del protocolo de Minnesota que se aplica en casos de muertes bajo custodia de fuerzas policiales y de seguridad, ese estudio completo y minucioso de los expedientes para relacionarlos o no con las evidencias científicas estará a cargo de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses que dirige la perito de parte de la familia, la médica forense Virginia Creimer, donde trabajan treinta personas de diferentes especialidades.

Los plazos estimados para la evaluación preliminar que había señalado Creimer, entre 30 y 60 días, fueron corroborados en la autopsia del martes. "Nada científicamente sustentable ocurrirá antes de 40 días", precisó la fuente. Respecto de la posibilidad de que la muerte de quien se sospecha puede ser Facundo Castro haya sido por ahogamiento sin la intervención de terceros, respondieron a este diario que por la violencia y por los otros datos de la causa buscarán determinar si fue así o no. En ese sentido es fundamental que análisis sea multidiscipliario y que los resultados de la autopsia sean contextualizados con los datos de la investigación judicial.

En ese sentido, el EAAF tiene como práctica la realización de informes integrados con los resultados de los peritajes de las diferentes disciplinas que intervienen, que permite conjugar las visiones en el marco de un contexto. Por eso, lo que apareció durante la autopsia no debe ser considerado como "definitorio sino como indiciario".

El resultado sobre la identidad de los restos analizados este miércoles, en presencia de los profesionales de las partes y de la jueza federal María Gabriela Marrón, los abogados de la familia y de la Comisión Provincial por la Memoria, estarían recién en tres semanas, aunque se puede anticipar que "hay altas probabilidades hombre joven de entre 21 y 25 años". Tal como informó Página/12, podría estar antes el resultado del peritaje a la zapatilla negra con rayas blancas marca Jaguar, similar a la que usaba Facundo el día que desapareció.



El martes, ante el resto de los expertos, la perito Creimer solicitó a la magistrada que el calzado fuera enviado a Córdoba para que se le hiciera unas pruebas de toque (ADN touch). En ese mismo momento Marrón tomó la medida para que fuera trasladada. Ese estudio permite tomar muestras de ADN y digitales al mismo tiempo.

El peor momento

"Ayer fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa. A mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa", dijo la madre de Facundo. Respecto al momento en el cual los peritos le dieron la información, describió: "Me caí, me quebré, lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué". Castro se refirió, así, al secuestro de una patrulla policial que, según el análisis del GPS, estuvo cerca del hallazgo del cuerpo de Facundo pero el 8 de mayo pasado, "el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el Whatsapp de su teléfono".