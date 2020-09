Femicidio de Cecilia Basaldúa: “Vi que Mainardi y dos policías se la llevaron amordazada en un auto”, dijo una testigo clave 

Una testigo clave, "María", contó en un audio todo lo que pasó la noche que desapareció mochilera-cecilia-basaldua">Cecilia Basaldúa, la mochilera porteña de 35 años que estuvo desaparecida 20 días y que el 25 de abril fue encontrada estrangulada en la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

En un estremecedor relato de 16 minutos, la testigo dijo que la noche del 4 de abril fue a una fiesta en la casa de Mario Mainardi, donde se había alojado Cecilia con su carpa en el patio.

"Mi nombre es María y sé que al enviar este audio estoy corriendo muchísimo peligro", comienza la grabación. Con el aliento entrecortado y al borde del llanto, la mujer cuenta que fue invitada por José, a quien conocía desde hacía un mes, a una fiesta en casa de Mainardi. Allí le presentaron a Cecilia, a Viviana "la Rasta" Juárez y a un tal Ramón. "Tomamos mucho y alrededor de la 3 AM me sentía mareada -continúa–. Mainardi me ofreció descansar en su habitación. A las 5 AM me despertó una discusión", comienza el relato.

"No pienso hacer lo que querés"

Asomada desde la puerta entreabierta, la testigo vio a Cecilia discutiendo con Mario: "No pienso hacer lo que vos querés. Me parece aberrante", dijo ella. ––Dale flaca, pasá una noche –dijo el hombre.

Y la Rasta agregó: "Dale, negra, ¿qué te cuesta?"

Siempre según el testimonio, Mainardi agarró a Cecilia por detrás y ella le pegó una bofetada. "Me quiero ir", dijo.

Entonces, Mainardi "la agarra de los pelos y la estampa contra un mueble. Después la toma de un brazo y Ramón del otro. Le piden a la Rasta que busque algo para atarla. José la agarra de las piernas mientras la Rasta le ata los brazos. La sientan en una silla y le tapan la boca".

"Tenemos un problemita"

Ramón le pregunta a Mario "¿qué hacemos ahora?" y el dueño de casa le dice "fijate si nos pueden ayudar".

Ramón hace un llamado: "Zárate, ¿te podés venir a casa de Mario? Tenemos un problemita".

A los pocos minutos llega "un muchacho bajito, de ojos achinados". Mainardi le saca mordaza a Cecilia y le pregunta qué va a hacer.

–Voy a contar todo, voy a llamar a mi familia y los voy a denunciar.

–Andá –dice Ramón–. Te va a ir re mal.

Mainardi, Zárate y Ramón vuelven a discutir qué hacer. Ramón hace otro llamado:

–Hola, "Rada", ¿la llave sigue estando en el lugar que sabe estar? –pregunta. Y dirigiéndose a las personas en la casa: "la vamos a llevar al campo".

Entre todos, suben a Cecilia, de nuevo amordazada, a un auto blanco. Mainardi, Zárate y Ramón se van en el auto calle abajo.

Al rato, José y La Rasta se suben a otro auto y salen calle arriba.

María, que había aprovechado para esconderse detrás de un aguaribay, se va a su casa.

Sorpresa en la comisaría

El domingo, ante los insistentes llamados de su "amigo" José, apaga el teléfono. El lunes va a la comisaría, decidida a contar todo. Mientras espera ve que dos hombres, que identifica como Ramón y Zárate, salen de una oficina y entran en otra. La oficial de guardia le dice que ambos son policías, Zárate de Investigaciones. La mujer se va sin hacer la denuncia.

María se va a una localidad cercana a Capilla del Monte. Veinte días después, ve en los medios que Cecilia fue encontrada estrangulada. Lo llama a José y le cuenta que vio todo lo que pasó en la casa. "Callate la boca, no hablés que te vas a meter en graves problemas", le contesta el hombre.

"Vas a terminar como Cecilia”

A los pocos días, recibe un llamado de Mainardi:

–Ni se te ocurra abrir la boca porque vas a terminar en un basural. Sabemos que tenés una hija.

–Voy a ir a la fiscalía.

–Andá, total la fiscal me está haciendo la pata y va a hacer cualquier cosa para ayudarnos. Y la policía ya agarró a un pibito para que se haga cargo –dice en referencia a Lucas Bustos, de 23 años, el único detenido.

La investigación de la causa por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa" está a cargo de la fiscal de Cosquín Paula Kelm.

Desde entonces, María, que volvió a cambiar de lugar de residencia, recibe amenazas "todos los días". "Vas a terminar como Cecilia”, le dicen. Sin embargo, la mujer no se quiebra: "A la familia de Cecilia le digo que los responsables son Mainardi, Zárate y Ramón", insiste.

Según algunos testimonios, Basaldúa fue vista por última vez el 5 de abril en Capilla del Monte, cuando pasó por una casa para pedir agua.

Algunas de sus pertenencias se hallaron en la casa de Mainardi y otras en la zona de Tres Puentes, distante unos 110 kilómetros de la capital cordobesa, aunque nunca apareció una riñonera con los documentos de la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal confiaron que el testimonio fue incorporado a la causa.