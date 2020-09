Hasta que aparezca el dinero

Los choferes de colectivos decidieron ayer en asamblea un nuevo paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros a partir de la cero hora de hoy. La medida se anunció en la sede gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de 27 de Febrero al 600, donde la conducción gremial ante la falta de cobro de una parte de los sueldos atrasados y frente al incumplimiento de los subsidios que debía girar el gobierno nacional. "Esta situación no da para más, que nos vengan a buscar cuando tengan la plata para que volvamos a trabajar; sino no lo vamos a hacer", señaló Sergio Copello, líder de la UTA.

A pesar de que la provincia y el municipio adelantaron las partidas correspondientes a setiembre para abonar la mitad del sueldo del mes en curso, Nación no depositó su parte. Pese a que los choferes flexibilizaron sus posturas iniciales con relación al cronograma de pago, y aceptaron una tregua social estirando los plazos, el nuevo incumplimiento forzó esta nueva decisión.

En conferencia de prensa, Copello indicó que la nueva huelga "se decidió dado que la Nación no va a enviar los fondos hasta la semana que viene, acumulando dos meses consecutivos". Además el dirigente gremial señaló que se llegará a fines de agosto con el cobro de la mitad del sueldo, la mitad del 50 por ciento del aguinaldo "que tendríamos que haber cobrado en los primeros días de julio" para anticipar que la semana que viene los choferes "tendremos un mes y medio sin cobrar el salario".

A la hora de las responsabilidades, el titular de UTA apuntó a los empresarios del transporte y luego a Nación "que está demorada pero no podemos seguir esperando a mediados de la semana que viene porque falta una firma. Esta situación no se aguanta más, por eso vuelve al corte del crédito laboral".

Tras haber participado de la audiencia por teleconferencia que se dio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, Transporte de la Nación, la entidad que nuclea a los empresarios (FATAP) y UTA, Copello escuchó argumentos que difieren la llegada de los subsidios al interior para la semana que viene y una serie de pasos administrativos que están pendientes.

Cabe recordar que luego de 29 días de paro, una medida histórica en su extensión, pero que se dio en un contexto donde ya se llevan contabilizados unos 60 días en 2020, el gremio justificó la caída del acuerdo firmado para garantizar la paz social.

"El pacto se cayó el 14 cuando incumplieron. Es muy difícil creer, nos piden tolerancia pero no cumplen. Hoy necesitamos el dinero para volver a creer y así regresar a los colectivos", remarcó Copello. Cuando se lo consultó sobre los contactos con funcionarios, se limitó a comentar que el municipio y provincia aportaron sumas pero en el caso de la intendencia los montos "lo sobrepasan". Aún restan 37 mil pesos de sueldo por cada chofer de colectivos.

Según detallaron los trabajadores nucleados en UTA, los subsidios que debían llegar de Nación acumulan dos meses de deuda. “Llegando a fin de mes cobramos el 50 por ciento del salario y el 50 por ciento del medio del aguinaldo, que teníamos que haber cobrado a principio de julio”, recordó Copello.

"Políticos municipales, provinciales, nacionales, empresarios, no quieren poner un mecanismo esencial para la economía de cada ciudad como es el transporte, que no lo pongan, nosotros no vamos a volver a trabajar", finalizó el líder sindical.