Los estudiantes que reclaman dar examen para poder recibirse

Aunque algunas facultades de la UBA ya resolvieron implementar tomar exámenes finales a través de entornos virtuales y plataformas digitales, no es el caso de todas. Una de ellas es la Facultad de Psicología que hasta ahora no aprobó la modalidad a distancia para tomar evaluaciones finales. En ese marco, un grupo de más de 250 estudiantes que se recibían este año y que producto a la pandemia se encuentran trabados en el último tramo de la carrera, impulsaron un reclamo exigiéndoles a las autoridades académicas que habiliten los exámenes finales virtuales y otras instancias para presentar y defender la tesis de graduación. Consultado por este diario, el decano Jorge Biglieri señaló que resulta "muy complejo" el tema de la habilitación de exámenes finales no presenciales, aunque "se está trabajando en eso".

Bajo el nombre "Psico Sí se recibe", los estudiantes expandieron su reclamo a través de las redes sociales: "Necesitamos que las autoridades nos escuchen y permitan la presentación y defensa de tesis online, también necesitamos avanzar con los finales y definir qué hacer con el examen de salud", señalaron los estudiantes. "Vemos que hay muchas decisiones para facilitar el ingreso de los estudiantes a las carreras pero no hay ninguna para acelerar los egresos", señaló a PáginaI12 Natalia, una de las estudiantes que impulsa el reclamo.

Para el primer cuatrimestre, la Facultad de Psicología aprobó la Evaluación Virtual Integral (EVI) que es para aquellos estudiantes que hayan cursado asignaturas con régimen de promoción sin examen final y que hayan obtenido la condición de “aprobados” durante la cursada en el campus virtual. La modalidad de la EVI queda a criterio de cada cátedra: puede ser individual, grupal, oral o escrita. Sin embargo, aquellos estudiantes que cursaron asignaturas con final obligatorio no pudieron ser evaluados a distancia.

"Para muchos tener finalizada la carrera es importante porque tiene una importancia laboral. Para los que estamos desempleados aunque aún no tengamos el título, a la hora de buscar trabajo no es lo mismo que figure una carrera en curso que una carrera de grado finalizada", dijo Celeste, estudiante de Psicología. En el mismo sentido, se pronunció María, otra estudiante que forma parte del reclamo. "Yo entré a la carrera un año antes de que se implementara la tesis y estoy solo a un final de recibirme y no tengo posibilidad de darlo de forma virtual".

Ante el reclamo y pedido de los estudiantes, el decano de Psicología, Jorge Biglieri, explicó a este diario que "el consejo directivo de la Facultad ya aprobó un proyecto que contempla la defensa de la tesis de forma virtual que se va a poner en marcha en los próximos días". En el mismo sentido se expresó Fernando Nuñez D'Agostino, integrante del centro de estudiantes por EDI y consejero superior de la UBA: "Ya hay un proyecto presentado en relación a las tesis, ya se aprobó, así que la idea es que lo antes posible empiecen a realizarse las defensas".

En cuanto a los exámenes finales a distancia, el decano explicó "que es un tema más complejo" ya que para habilitarlos "deberíamos tener más aceitado el reconocimiento de la identidad de la persona, el tema de la conectividad y disponibilidad de los profesores". En ese sentido, Biglieri señaló que se está "trabajando para habilitar los exámenes finales presenciales para aquellos estudiantes que solamente tengan pendientes uno o dos finales de la carrera". "Junto con Secretaría Académica estamos evaluando la cantidad de los casos de estudiantes que estén en el último tramo y en función de eso vamos a discutir en el consejo directivo cómo establecer un criterio para la toma de finales presenciales de acuerdo a un protocolo de funcionamiento cuando las autoridades del Gobierno permitan la presencialidad".

El reclamo de los estudiantes también incluye el Examen Médico Preventivo de Salud, un requisito que se les exige a todos los alumnos de la UBA para obtener el título y que actualmente se tornó una traba para aquellos que están por recibirse ya que, en el marco de pandemia, no se está realizando. Biglieri señaló que "el rector sacó una resolución suspendiendo el requisito del examen de salud para todos. Así que al suspender ese requisito, los que antes no podían iniciar el tramite del título, ahora si ya lo pueden hacer".