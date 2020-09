Un tiempo largo de convivencia 

Ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad, el intendente Pablo Javkin señaló ayer que están analizando qué medidas relacionadas con la limitación de circulación pueden ser efectivas para bajar el ritmo de los contagios. "Vamos a esperar también la reunión de los gobernadores con el Presidente Alberto Fernández y las medidas que puedan tomarse en cada una de las instancias, teniendo en cuenta también que la Argentina superó los 10 mil casos, eso también entrará en el análisis de lo que todos miremos", señaló el intendente. "Tenemos un tiempo largo por delante de convivencia con el virus, ninguna medida va a hacer magia en relación a la conducta que tengamos para cuidarnos del virus", agregó.

"Se está dando ahora lo que esperábamos en abril y lo que todo este tiempo preparamos, un crecimiento de casos en Rosario, en la provincia, en la Argentina", dijo el intendente a Canal 3. "Los contagios se dan entre los 20 y los 44 años en su mayoría, con una fuerte preeminencia de casos en el centro. Tenemos un nivel de ocupación al que le prestamos atención diaria, entre un 65 y 75 por ciento, pero de Covid llega al 10 por ciento recién ahora, pero que crece día a día a medida que tenemos casos. Es un factor que seguimos atentamente porque es el que nos indica la capacidad de atender las situaciones que se presenten", explicó Javkin.

Además, el intendente anunció la puesta en marcha, en poco tiempo, de los lugares que habían previsto como centros de aislamiento, sumadas a algunas estrategias en centros de salud para la atención de pacientes leves y así ampliar la capacidad hospitalaria. "Hay que tener en claro que esta es una evolución que hay que mirarla en el contexto del núcleo de habitantes que tenemos en Rosario y en el Gran Rosario, que llega casi al millón y medio de personas. Hay que mirar la velocidad del crecimiento, no sólo la cantidad, el impacto hospitalario, el tiempo que llevamos con medidas y el tiempo que tenemos por delante", apuntó.

"La ciudad ha superado hoy los mil casos activos, el virus está circulando y hagamos lo que tenemos que hacer: protegermos cuando tomamos distancia, barbijo, no compartimos el mate y nos lavamos las manos", recomendó Javkin, para luego reiterar que, independientemente de las medidas que puedan estar analizándose para frenar la curva de contagios en la ciudad, si no se adoptan esas pautas "la circulación del virus nos va a tocar. Seguimos viendo situaciones de casos que se dan en actividades que no están permitidas y que no cumplen los protocolos".