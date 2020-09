Lidia Jorge: "La literatura es un acto de resistencia"

La escritora portuguesa Lídia Jorge ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020 por “la altura literaria con la que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la Historia”, destacó el jurado de esta edición. El galardón, dotado de 150 mil dólares, lo recibirá el 28 de noviembre próximo durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendrá como invitado de honor a Sharjah y la cultura árabe. “La literatura es un acto de resistencia indispensable”, dijo la autora desde Lisboa durante la transmisión virtual que se realizó junto a los miembros del jurado, el presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla López; la directora de la Feria, Marisol Schulz, y autoridades de la Universidad de Guadalajara y el estado de Jalisco, entre otros.

La autora de la novela La costa de los murmullos, adaptada al cine por Margarida Cardoso, candidata hace varios años al Premio Nobel de Literatura, definió a los lectores como “una secta no muy numerosa, pero fuerte”. “El libro es un bien público como la salud. El libro, tan poderoso en la creación de subjetividades, es a la vez el más frágil. Los poderes públicos tienen que crear subvenciones para ayudar a toda la cadena del libro. La lectura es fundamental para la salud del alma, al lado de la salud del cuerpo”, aclaró Jorge (Boliqueimi, Portugal, 18 de junio de 1946), una de las representantes más destacadas de las letras portuguesas, que vivió en Angola y Mozambique durante las guerras de independencia colonial. Las dos primeras novelas que publicó, O Dia dos Prodígios (1980) y O Casi das contemporáneas (1982), la situaron como una de las mejores autoras contemporáneas de Portugal.

“Mis historias provienen de la vida; mi escritura nace de la tierra, de la gente que yo veo, que son mis vecinos. Lo que hago es relatar de una forma transfiguradora una epopeya doméstica de mi país”, explicó la escritora portuguesa que estuvo en Guadalajara en 2018, cuando Portugal fue el país invitado de honor. Su obra ha sido traducida a diversas lenguas, y en español se destacan Noticia de la ciudad silvestre (1999, Alfaguara), El fugitivo que dibujaba pájaros (2000, Seix Barral), El jardín sin límites (2001, Alfaguara), La costa de los murmullos (2001, Alfaguara), Los tiempos del esplendor (2017, La Umbría y la Solana), Los memorables (2019, Elefanta) y Estuario (2019, La Umbría y la Solana).

Jorge –que perdió a su madre en abril pasado a causa del coronavirus- confirmó que prepara un libro que se titulará Misericordia, como le prometió a su madre. “Yo soy hija de colonialistas en África, pero yo no soy culpable de lo que ha ocurrido. Yo quiero construir el futuro sin odio, quiero que la gente comprenda que no soy colonialista –advirtió-. Lo que uno debe hacer es combatir el neocolonialismo y la supremacía de unos pueblos sobre los otros. Hay instituciones que no quieren repetir el pasado; hay que ir adelante con justicia, con fraternidad, con distribución de la riqueza, con empleo para todos”.