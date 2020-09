De los fanzines al libro gigante

De no ser dos editores desquiciados, el gigantesco Hoy: Historieta Argentina Independiente (Zinerama) no sería. Pero allí está. Enorme, radiante, de tapa luminosa. La aventura de Julián Blas Oubiña Castro y Sergio Shiavinato llegó a buen puerto y en cofradía compartida: más de 400 páginas para 103 artistas. El recorrido es federal, y Rosario claro que es de la partida. Entre los nombres que integran Hoy están las duplas -guion/dibujo- César Libardi/Nicolás Zuliani, Federico Sartori/Pablo Ayala, el propio (pero oriundo de Junín) Oubiña Castro con el santafesino Juan Fioramonti, y el local Bruno Chiroleu con una ilustración a página completa.

“Somos gente a la que le encanta la historieta. Son miles y miles de revistas que uno acumula como coleccionista. Y queríamos no solamente hablar sobre el tema, como lo hacemos en Zinerama, sino hacerle una especie de devolución al medio sobre lo que nos gusta y hemos disfrutado”, explica Julián Blas Oubiña Castro a Rosario/12. Fundador --junto a Roberto Barreiro-- del sitio especializado Zinerama, dedicado a los fanzines, la tarea titánica prosigue ahora junto a Sergio Schiavinato. El libro es una manera de ratificar tamaño trabajo.

César Libardi/Nicolás Zuliani.

“Hemos puesto en valor el trabajo de muchas personas que a veces están desperdigadas en millones de fanzines. No es una selección del medio, sino que hemos reunido lo que nos gusta, para dar cuenta de porqué nos gusta, y tratar así de potenciarlo por medio del cuidado editor, a través del letreado, la impresión, el formato o la biografía de los artistas, donde Sergio hizo un trabajo espectacular”, continúa.

“Lo más difícil fue el orden –-prosigue Sergio Schiavinato--. Si bien teníamos una idea previa al momento de ir recibiendo el material, hubo que ordenar las historietas según estilos gráficos y de guión, a partir de las escuelas de donde proviene cada artista, quién antecedería y quién seguiría. Fue de lo más divertido pero también lo que más nos ocupó. Pero en definitiva estamos satisfechos. El libro es muy representativo de lo que es la historieta independiente actual”.

En este sentido, habrá que articular Hoy con trabajos similares pero de interés diverso, como Informe: Historieta Argentina del Siglo XXI (EMR, 2015), El Volcán (EMR/Musaraña, 2017), y Distinta: Nueva Historieta Argentina (Sudamericana, 2017). En cada uno de ellos, un vislumbrar, alguna ratificación, también preguntas sobre el camino que transita o le espera a la historieta argentina. En Hoy el acento está puesto en el área independiente, de cuño fanzinero, donde historietistas hacen lo suyo entre grapas y en convenciones.

Federico Sartori/Pablo Ayala.

“Cuando tuvimos a los artistas confirmados, fui a (la convención) Dibujados, recorrí con una mirada los stands y reconocí a quienes estaban en el libro. Y la verdad es que la selección estaba bien, porque refleja ese momento de los artistas: laburando, presentando su fanzine o su libro objeto, hecho con sus propias manos. Ése es un esfuerzo que se ve representado al estar en el libro”, agrega Schiavinato.

Julián Blas Oubiña Castro: --Hace unos años atrás, al hablar con (el guionista) Jorge Morhain, me decía que (la editorial) Columba tenía gente que sabía balancear una antología. Yo le preguntaba cómo lo hacían. Me respondía que el secreto estaba en lograr que ningún material quedara en falta respecto del otro. Es una idea que me quedó, y cuando comenzamos con el libro lo discutimos. Tuvimos cinco o seis sesiones para llegar al orden final. Ahora, al verlo como una obra en conjunto, el libro dialoga consigo mismo, habla sobre porqué hacemos lo que hacemos y porqué seguimos insistiendo. Sobre el final, el epílogo da cuenta de que es así, de que vale la pena, y que ser independiente tiene que ver con una satisfacción, con la necesidad de expresarse de la forma que necesites. El público al que llegás puede ser amplio o no, pero lo válido es la necesidad de expresión. Ahí es donde el libro creo que tiene una de sus llaves.

--A pesar de algunas malas épocas, la historieta siempre estuvo, ¿no? Pienso también en el fanzine mismo, en la necesidad insustituible del papel.

Oubiña Castro: --Si bien la historieta digital sigue en expansión y probablemente vaya a ser el mercado común de todas las ediciones, sean o no de historieta, el papel tiene un poder entre mágico y de justificación, que hace que tu laburo valga la pena porque está publicado. Hay pocas cosas que le pueden ganar a eso. El libro no sería libro si no estuviera impreso.

Julián Blas Oubiña Castro con el santafesino Juan Fioramonti.

Sergio Schiavinato: --Si bien las historietas en papel seguirán, por los motivos que enumera Julián, la edición de un libro así te hace pensar si esto no es también una especie de enorme lápida para las ediciones impresas. No puedo evitar pensarlo, porque salió justo en un momento donde hay un cambio de paradigma.

Hoy ofrece un recorrido lector que se disfruta en su heterogeneidad, unida desde el blanco y negro del fanzine, rasgo también inherente a la denominada “Escuela Argentina de la Historieta”, tal su acepción en el mundo.

Hay artistas de muchas latitudes --Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan--, algunos más jóvenes que otros, también los hay ya consagrados. Ahora se suma una nueva impresión. El baluarte mayor, como distingue Oubiña Castro, “es el reconocimiento de los artistas, es lo que más nos llena y justifica. Así como las puertas que el libro nos ha abierto para poder hablar de historieta. Es esto lo que nos gusta”.