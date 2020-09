Reforma judicial: Comienza la batalla en Diputados

El oficialismo avanzará sin apuros con la reforma judicial en Diputados. El proyecto que ya obtuvo media sanción llegó a la Cámara baja en medio de un clima de tensión entre los principales bloques, y con un escenario que muestra al Frente de Todos, por ahora, sin los votos necesarios para alzarse con una victoria en el recinto. En ese marco, el bloque que conduce Máximo Kirchner buscará tratar la iniciativa a la par del Presupuesto 2021 y del proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese contexto, será el que le permita negociar con los los diputados que responden directamente a los gobernadores opositores.

"No está en la agenda de inmediato", consignaron desde el Frente de Todos a Página/12 para descartar la posibilidad de un tratamiento exprés en Diputados. Prevén una larga discusión en las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia, con la participación de medio centenar de especialistas y representantes de organizaciones civiles.

Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa cada vez que se la nombra, tal como lo hizo a fines de julio cuando ni siquiera sus integrantes habían leído el proyecto. A esto se le suma que la bancada macrista amenazó este viernes con judicializar la sesión convocada para el martes. Señalan que lo harán "contra cualquier intento de vulnerar las reglas que este cuerpo ha fijado para el funcionamiento telemático". Sin embargo, este mismo año la Corte Suprema resolvió que es competencia del propio Poder Legislativo definir las condiciones de trabajo.

El diputado Leopoldo Moreau (FdT) aseguró que dentro del bloque son "optimistas" para sancionar esta ley y cuestionó la actitud del macrismo: "Están empeñados en una tarea de obstrucción, no aportan y no proponen cambios". "Por un lado dicen que este tema no se puede tratar dentro de la pandemia y por otro mandan a la gente a la calle para que se contagie: es de una hipocresía tremenda. Son unos miserables", enfatizó.

El sector de la oposición que se referencia en el ex candidato a presidente Roberto Lavagna sostiene que el tratamiento de la reforma del fuero federal "no es prioritario" y adelantaron que votarán en contra. A estos se le suman los dos diputados de la izquierda y la tucumana Beatriz Ávila. "La reforma no cuenta con los acuerdos profundos y extendidos que requiere una transformación institucional de ese tipo. Tampoco tiene los votos necesarios para ser tratada en la Cámara de Diputados; y el oficialismo lo sabe", dijo Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal)

El presidente del cuerpo, Sergio Massa, tampoco muestra apuro por sacar esta ley. En su agenda están antes los proyectos de emergencia turística y las multas para la pesca ilegal en el Atlántico Sur que tratarán este marte en el recinto. "Estamos abiertos a escuchar, a discutir y a modificar si hace falta", dijo el tigrense a modo de adelanto de un debate que será largo en la Cámara baja, y agregó: "Hay muchos diputados que tienen mucho para aportar en el debate: que propongan sus modificaciones que es el normal funcionamiento de cualquier Parlamento".

Lo cierto es que sin la mayoría propia las tropas del Frente de Todos deberán buscar al menos 12 voluntades para sancionar esta ley. La discusión por el presupuesto del año próximo será clave en la negociación. La ley de leyes ingresará a mediados de septiembre y muchos diputados, principalmente los que responden a sus gobernadores, buscarán quedarse con la mayor cantidad de partidas para su distrito. Con esta negociación en marcha, algunos votos que hoy dicen oponerse a la reforma podrán darle una mano al oficialismo para aprobar esta ley.

"En la discusión por el presupuesto del año que viene, van a aparecer necesidades con la muñeca de Massa y Máximo (Kirchner)", deslizó un importante diputado del Frente de Todos. Hay diez diputados que aun no definieron su voto. Siete están encolumnados detrás del mendocino José Luis Ramón, que tiene muy buen vínculo con Sergio Massa y, hasta ahora, no fue un obstáculo para el Frente de Todos. Con una discusión que ya se sabe que será larga, el Frente de Todos apuesta a llegar a nuevos acuerdos con una docena de diputados para conseguir la victoria parlamentaria.

Informe: Antonio Riccobene