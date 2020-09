El país que no miramos  

Casi llegando a fin de agosto tengo que confesar que el tema más importante de mi vida en cuarentena es la escolaridad de mis hijxs. Puse el foco en eso y me la pasé caminando por las paredes. Al principio de la cuarentena no quise entrar en pánico pensé son un par de semanas. Lo tomé de manera relajada, me dediqué a contenerlos y proponerles actividades recreativas para que no se desesperen. El cambio de vida fue muy violento para nuestrx hijxs, estaban perdidos como Esmeralda Mitre en la pista de Cantando por un Sueño. Ya pasa, son poquitos días. Ja. La cuarentena se hizo de chicle, después de goma y después eterna. ¿¿¿Y??? Recalculando. Viendo el panorama tuve que pegar un volantazo y poner orden en casa. El orden empezó con los horarios eso me ayudó a lograr una estructura de trabajo fluida. Lo peor vino después. Cero vocación docente, de un día para el otro me convertí en señorita maestra. Nada más alejado de mí. A repasar entonces. A peinarse para el zoom, a pararse cerca para que no se dispersen cada vez que pasa un mosquito. Y eso no es todo. ¡Las tareas por el amor de dior! O sea, un rato de zoom y arréglense mami y papi con todo lo que hay que hacer para mañana, para pasado y para todo el fin de semana.



Hace semanas que vengo expresando mi descontento por el exceso de tarea, la poca conectividad que tienen mis hijxs con sus maestras y lo loca que me estoy volviendo.

Yo me pregunto: ¿Que es mejor para nuestrxs hijxs? ¿La conectividad con sus maestras o kilómetros de tarea para hacer solos en casa como puedan?

Todxs coincidimos en que es un año perdido ¿No? Lo mas preocupante de lo que esta pasando es como quedó en evidencia esta triste realidad. Hoy, más que nunca, está claro que la educación no es para todos, todas y todes.

Traté de buscar contención en otras madres y no tuve mucho éxito. Me encontré con una variedad interesante eso sí.

La relajada: todo bien, dejalos que ellos vayan a su tiempo. Caos.

La pasada: no me alcanzan las horas del día, estoy sin dormir. Crisis.

La maestra ciruela: estoy aprovechando para que mis hijos adelanten. Miedo.

La organizada: hay que poner horarios. Ahora no puedo hablar, se están lavando los dientes. Policía.

La negadora: ¿Hay que explicarles qué cosa? ¿Qué tarea? ¿De qué hablan? Psicólogo.

En lo que todas coincidimos es en cuanto nos preocupa la educación de nuestrxs hijxs. Y de pronto… el sábado, escucho al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel en el programa de Mirtha Legrand diciendo: “Tenemos 5100 chicxs que perdieron el vinculo con la escuela. Cuando esta pandemia pase, iremos casa por casa a ver qué pasó con ellxs.” Hace unas semanas, en esta misma columna, hablé de la situación preocupante que viven los barrios populares de la ciudad de Bs As con la escolaridad de sus niñxs. Esta semana me comuniqué con Nacho Levy referente de La Poderosa que dice: “Hay por lo menos 60 barrios sin conectividad. Los pibes de 6 o 7 años van a llegar con un año de retraso, la brecha de la desigualdad se amplió. En nuestros barrios hay pibes que no tienen clases desde hace tres meses. Mientras tanto, tenemos que ver al ministro decir que 9 de cada 10 chicos tienen contacto con los maestros. Un disparate total. Esa fantasía de que los pibes de los barrios que no tienen internet iban a caminar 15 cuadras a lo de un compañerito que tuvieran datos en el teléfono para copiar la tarea y después volver a su casa sin luz, hacinados, y cumplir con los requerimientos, no duró ni dos días. Ante eso, lo que recibimos fueron disculpas, que entendemos, pero nadie puede esperar cuando la variable de ajustes son tus hijxs.”

Estos niños, niñas y niñes necesitan respuestas. Porque las escuelas son un lugar de contención para muchxs. Miles de niñxs quedaron a la deriva en un mundo peligroso que está muy lejos de acompañarlxs. No aprenden, no juegan , no reciben cuidados mínimos y tampoco comen. Porque en los sectores marginales la escuela es -o era- todo eso. Comida caliente y segura. Maestrxs casi siempre atentos para detectar problemas, un abrazo, un consejo. Aún con deficiencias edilicias, las escuelas muchas veces son un lugar de dignidad donde niñxs y adolescentes pueden habitar. Espacios donde se sienten seguros y a salvo de la violencia, los abusos y el hambre. Ahora se quedaron sin nada y ningún adultx les da certezas. Y nadie los cuida. Perdieron un año de educación y pasarán el resto del año en vaya a saber qué infiernos mientras aparece la vacuna.

El virus que todos odiamos no solo puso en evidencia le precariedad del sistema de salud, también el de la educación, el de las instituciones, los ancianos, el desamparo, heridas por todos lados.

Esto es lo que de verdad tenemos que aprender. Y no necesitamos zoom para entenderlo.