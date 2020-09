Una mesa para los gastronómicos

Tras la numerosa manifestación de comerciantes, sobre todo gastronómicos, en Pichincha, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale, adelantó que esta semana se abrirá una mesa tripartita entre la Municipalidad, el gobierno provincial y el sector. “Queremos analizar cómo se sigue, el gran problema son los horizontes, la proyección, en el sector existe el temor de que sea una movida que se prolongue en el tiempo, vamos a tratar de encontrar las mejores alternativas a futuro”, avisó el funcionario. En tanto, la ministra de Salud Sonia Martorano evaluó sobre la actividad actual del virus y lanzó un alerta: “Estamos en una situación muy compleja y lo que más me preocupa es que la gente aún no lo esté viendo”.

Los números difundidos anoche respaldan esa inquietante aseveración. Hubo tres nuevos fallecimientos: un hombre de 65 años de Pérez, otro de 66 de Villa Constitución y un tercero de 77 años de Pérez. En total la pandemia se llevó 77 vidas en la provincia. Se informaron 286 casos en la provincia (7429 desde marzo), con 68 pacientes en terapia intensiva y 28 ellos con asistencia respiratoria mecánica. A Rosario corresponde 175 de los contagios informados.

El decreto que firmó el gobernador Omar Perotti y le puso el tope de las 19.30 horas a la actividad comercial desató un malestar generalizado en el comercio local. Por ese motivo, diversos sectores, como gastronómicos, gimnasios, canchas de fútbol 5, algunos sindicatos, taxistas y jardines de infantes, lanzaron una convocatoria que pobló el sábado por un par de horas la esquina de Oroño y Jujuy. En diálogo con Rosario/12, Chale dijo que tiene “respeto” por cualquier tipo de manifestación, pero el Ejecutivo había alertado sobre la imprudencia. “No era recomendable hacer manifestaciones, aún para las causas que más consenso tienen hoy, no es momento, lo mejor es protestar de otra manera”, remarcó el funcionario.

El secretario, por otro lado, admitió que el sector gastronómico es el más afectado con la medida que anunció la Casa Gris el viernes. “Casi todos sus movimientos están concentrados en la noche, pero no es que esté apuntado a ellos”, salvó Chale. En esa línea, el titular de Desarrollo Económico confió que el municipio mocionará la creación de una mesa para diagnosticar y reflexionar sobre el futuro más próximo del rubro. “Queremos frenar la velocidad de los contagios y para eso, sin afectar la actividad económica en lo posible, somos conscientes que llevamos mucho tiempo de distintas restricciones”, señaló.

Martorano sorprendió al considerar que la medida “tendría que haber sido más severa". Chale apuntó que el gobierno municipal no cuestiona las restricciones. “Participamos de distintas mesas con la provincia, no vamos a entrar en una polémica”, apuntó, aunque reconoció: “Todas las medidas que tomamos hasta acá, el 90 por ciento, son antipáticas que afectan a algún sector. Lo que tratamos de evitar, entiendo que provincia también busca eso, es afectar masivamente la actividad, por eso no se tomó una medida de cierre completo. Una medida más severa implicaría volver a Fase 1, no hay otra alternativa, pero no soy el indicado, hay que ver una cantidad de indicadores que no manejo y son epidemiológicos”, cerró.

Por otro lado, la ministra puso la mira en que “son más de 2 mil casos en los últimos 14 días y esa cifra tan alta es solamente lo que ocurre en Rosario”. Martorano se mostró preocupada porque los indicadores se elevan a medida que la cantidad de casos aumenta. “Sosteníamos que a pesar que los indicadores no eran buenos, teníamos muchas camas disponibles en el sistema de salud. Seguimos contando con camas, pero se van restringiendo”, avisó y agregó: “La curva está muy acelerada en el sur de la provincia. Hoy son 7143 casos, pero en Rosario, en las últimas dos semanas ya alcanzó a 2.061 casos registrados, una cifra demasiada alta, con tiempos de duplicación que pasó de 15 a 11 días".

En tanto, el diputado nacional del PRO Federico Angelini les pidió al gobernador y al intendente que den marcha atrás con la restricción para evitar una “catástrofe laboral” la que calificó de "ridícula".

Con respecto a los 286 casos informados anoche en la provincia, 175 corresponden a Rosario, 14 a Santa Fe, 10 Granadero Baigorria, 8 Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez, 7 Casilda, 5 Funes y San Lorenzo, 4 Villa Constitución y 3 Pérez. Le siguen localidades de distintos puntos de la bota con uno o dos casos.