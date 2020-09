Axel Kicillof: "En esta situación no podemos acompañar más aperturas"

"Quiero enviar un mensaje de unidad en esta circunstancia tan complicada. Estos intendentes están en representación de los 135 municipios", apuntó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviando un mensaje de concordia en medio del alza de contagios de la pandemia de coronavirus. El jufe de Gobierno estuvo acompañado por intendentes opositores y oficialistas que avalaron sus decisiones y anunció que no habrá cambios de las condiciones de cuarentena de los municipios del conurbano. "La única manera de cuidarse es no hacer lo que antes hacíamos, pero no es una pérdida de libertad, es una ganancia de cuidado. No podemos acompañar más aperturas", destacó Kicillof, poniendo el acento en la diferenciación con las decisiones del gobierno porteño que amplió algunas de las habilitaciones.

"Logramos un aprendizaje: es un error abrir de más, prematuramente. Ha pasado en el país, en algunos lugares de la provincia. En esta situación, no podemos acompañar más aperturas. Necesitamos estabilizar. No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses”, aseguró el gobernador. Los intendentes opositores de Lanús, Héctor Grindetti, y Julio Garro de La Plata acompañaron la presentación junto a sus pares oficialistas de Hurlingham Juan Zabaleta, Mayra Mendoza de Quilmes y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, respaldando la decisión de no abrir más la cuarentena en los municipios del conurbano, a diferencia de lo anunciado en la ciudad de Buenos Aires.

“El viernes tuvimos una reunión con Alberto (Fernández) y Horacio (Rodríguez Larreta) para analizar en detalle la situación sanitaria del AMBA, que es una zona sanitaria urbana, económica y arquitectónica única. Es necesario coordinar las acciones, articular, y lo vamos a seguir haciendo. El virus cruza la General Paz como la cruza la gente”, explicó Kicillof. “La situación que se vive en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil. En el fin de semana hubo el doble de casos, se consolidó una tendencia creciente. La situación no está mejor ni igual, sino peor. Dependen de la movilidad y los cuidados. Esto ha pasado en el país entero”, describió.

"Cuando asumimos había 883 camas de terapia públicas, hoy hay 1306 ocupadas porque completamos 2113 con las que agregamos al sistema por efecto de la cuarentena", aseguró Kicillof. Además de los intendentes oficialistas y oposiores en la casa de gobierno bonaerense estaba presente todo el gabinete para respaldar al gobernador. “No es momento para hacer política con la enfermedad, necesitamos que nos ayuden. Hay una parte que incentiva que a gente salga, no es un año para politizar, hay que dedicarnos a cuidarnos. Me eligieron para gobernar, no lo voy a hacer con marketing político. Las encuestas miden la opinión, nosotros nos rodeamos de expertos”, destacó Kicillof apuntando contra la dirigencia de Cambiemos que fogonea manifestaciones anticuarentena.

La jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín, Elisa Estenssoro, habló en nombre de los trabajadores de la Salud. "Se ha focalizado mal este tema, el problema es la pandemia. Aquí en la Argentina pareciera que el problema es la cuarentena. Esto nos permitió ampliar el sistema de salud. Nunca hubo una adquisición tan grande de respiradores, camas, equipos de salud. Permitió que todos los pacientes fueran correctamente atendidos", señaló y apuntó al cansancio existente en el personal que enfrenta a la covid-19 en los hospitales.

El intendente de Juntos por el Cambio de La Plata, Julio Garro, remarcó "todo el trabajo que se lleva adelante desde el 20 de marzo. Nos hizo cambiar hábitos, costumbres y reeducarnos en muchas cosas. En este trabajo coordinado, nos obligó a aprender y debe ser el mismo que nos siga uniendo para trabajar en lo que viene. Entendemos la angustia, pero vamos a salir", dijo acentuando el trabajo mancomunado entre el gobierno central bonaerense y los intendentes en el territorio. Su par de Hurlingham e integrante del FdT, Juan Zabaleta, señaló que "el gobierno nacional y provincial decidió cuidar a la gente. Esta cuarentena sirvió para tener más camas, mas hospitales y que los chicos sigan comiendo".

A su turno, Héctor Grindetti, intendente macrista de Lanús, hizo foco en "la coordinación y el respeto por los protocolos. Estamos haciendo un seguimiento de los enfermos, destaco la coordinación y el respeto a los protocolos de Provincia y Nación". Luego fue el turno del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien apuntó que "si no hubiésemos invertido en los hospitales, Lomas de Zamora estaría apilando enfermos en los pasillos del Hospital Gandulfo. Los habitantes le agradecen al gobernador por haber priorizado la vida".

Redondeando el mensaje de unidad entre los distintos signos políticos que gobiernan en territorio bonaerense, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, destacó que en su distrito existe "un número alto de casos confirmados, pero baja tasa de letalidad, del 1,88 por ciento y una ocupación de camas de terapia intensiva de más del setenta por ciento, por eso pedimos encarecidamente que nos sigamos cuidando". La dirigente peronista apeló a que los bonaerenses "tienen que ser más solidarios y comprensivos. Hoy Argentina tiene el camino que es el de la vacuna, el de trabajar para disminuir las desigualdades, es el proyecto de ley de aporte único a la riqueza, poder ayudar a que las familias excluidas puedan tener oportunidades".





En qué fase están los municipios bonaerenses

Según el último reporte del gobierno provincial, hay 40 distritos bonaerenses que se encuentran en etapa 3, de lo cuales 35 pertenecen al conurbano y cuatro al interior, debido a que presentaron un brote o un aumento significativo y repentino de contagios, o un incremento en la velocidad de transmisión.



Se trata de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bragado, Cañuelas, Coronel Pringles, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza.



También se encuentran en esa instancia los partidos de Lanús, La Plata, Laprida, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.



Por otro lado, un total de 43 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 52 permanecen en la etapa 4.



Los que transitan la etapa 4, son aquellos municipios que en las últimas dos semanas hayan tenido "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas y no formen parte del AMBA".

En fase 5 están: 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Alberti, Benito Juárez, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Guido, General Lamadrid, General Lavalle, General Pinto y General Villegas.

Otros de los que se encuentran en la fase 5 -con mayor apertura- son Guaminí, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Maipú, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pila, Puan, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tres Lomas.