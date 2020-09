Coronavirus: Suspendieron las operaciones programadas en Rosario

En Rosario, la ocupación de camas del sector público se acerca a un punto crítico. Según informaron las autoridades, el 80% de las plazas ya se encuentran ocupadas, por lo que a partir de este lunes quedarón suspendidas las operaciones programadas. También se trasladará a un centro de aislamiento a los pacientes con covid internados en los sanatorios estatales que presenten síntomas leves y no cuenten con condiciones para recuperarse en sus domicilios.



La medida fue tomada durante un encuentro virtual entre funcionarios y autoridades de salud municipal, luego de que el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, confirmara que el sector público alcanzó “el 80% de ocupación de camas críticas", y definiera que no se puede "permitir que se sature el sistema de salud”.



Durante el encuentro, también se decidió el traslado de los pacientes internados por cuadros leves de covid-19 al Centro de Aislamiento montado en el Parque Independencia. El secretario de Salud de la ciudad, Leonardo Caruana, reveló que están haciendo “una valoración de los casos que se podrían derivar allí”.



“Se trata de personas que no tienen las condiciones de aislamiento en sus domicilios, y que hoy los internamos fundamentalmente en el (hospital) Carrasco, pero que ahora comenzaremos a derivar para poder disponer de esas camas”, explicó Caruana.



En algunos sanatorios privados, en tanto, también se reprogramarán las intervenciones quirúrgicas con el mismo objetivo, ya que de acuerdo al último informe elaborado por la Secretaría de Salud del municipio el porcentaje de ocupación de camas críticas de adultos en el sector privado es del 50%.



El tiempo de duplicación de casos de coronavirus en Rosario es de 11 días, mientras que a nivel provincial es de un día más y a nivel nacional se ubica en 29. La suba de contagios quedó en evidencia la semana pasada, cuando en siete días Rosario sumó 1.113 casos de coronavirus en contraposición con lo que había sucedido la semana anterior, cuando los contagios habían sido 534.

Respecto a la decisión del gobierno de Santa Fe de reducir los horarios de circulación en Rosario, el intendente Javkin expresó: "salud, trabajo y libertades, es una manta corta".



Según informó, se trata de "una decisión intermedia que intenta bajar la circulación de gente porque está probado que el virus circula con nosotros y estamos con un 80% de las camas críticas ocupada”.