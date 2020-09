“Sarnaglia es el pasado, ya está, ya fue”

Desde Santa Fe

Al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, le preguntaron ayer cuatro veces por la salida del ex jefe de Policía de la provincia Víctor Sarnaglia, que estaba cantada desde el viernes, como adelantó Rosario/12. Y sus cuatro respuestas estuvieron lejos de las sutilezas. “Sarnaglia es el pasado, el pasado no sigue, ya está, ya fue”, contestó. Sain presidió el acto oficial por los 156 años de la creación de la Policía de Santa Fe, casi al mismo tiempo que Sarnaglia presentaba su renuncia en la Casa Gris, así que el capítulo terminó en tono telegráfico. En la misa y el homenaje, lo acompañó la sucesora del renunciante, Emilce Chimenti, quien es la segunda mujer que asume la máxima jerarquía policial en Santa Fe en 156 años: la primera –en el país- fue la abogada Leyla Perazzo, hace dos décadas, en 2003, en el gobierno de Jorge Obeid. Así que en las próximas horas, el gobernador Omar Perotti recibirá a Sain y a la nueva jefa de la Policía en su despacho de la Casa de Gobierno y se formalizará el cambio.

-¿Cuál fue motivo de la renuncia? –insistió un colega, a pesar de que el ministro había dicho que “Sarnaglia ya fue”.

-No. Yo no voy a hablar del pasado. Sarnaglia es el pasado -insistió.

“Este es un momento fundacional” de la Policía de Santa Fe, interpretó Sain. La decisión de Perotti es avanzar en “el plan institucional de reforma”, que se debate en universidades, organizaciones sociales, núcleos empresarios: la ley de Seguridad Pública, la orgánica de la Policía, la ley de control del sistema policial y la agencia de investigación criminal. “Estamos comprometidos con este proceso junto con el gobernador, quien entendió que esta Policía necesita un proceso de modernización. Es lo que estamos haciendo”.

El ministro aprovechó también la fecha para mandar otro mensaje. Una foto del reglamento de la Policía de Santa Fe de 1945, con una solapa manuscrita en la que se puede leer: “Articulo 1º: “No agarrar coima”. Su autor la escribió “hace más de 40 años” –contó-, era un “comisario general de la Policía” y accedió al librito porque se lo facilitó la hija, “que también es policía”.

“La policía está para cuidar a la sociedad, es parte de la sociedad. Los policías se convierten en policías no para ser oficinistas, sino por una fortísima vocación del cuidado del prójimo. Eso lo reivindico mucho porque es una actividad noble”, explicó Sain. La nueva jefa de Policía coincidió en el saludo “a nuestros compañeros que día a día la pelean, la luchan y están en la calle ofreciendo su vida para cuidar al vecino”.

Ante otra pregunta, el ministro dijo que el gobierno de Perotti pondera la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, que derivó en la detención del ex fiscal regional Patricio Serjal y de su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, en una semana. “Estamos absolutamente comprometidos con la labor de los fiscales que no tienen ningún tipo de miramientos a la hora de ir contra todo lo que sea protección estatal al mundo criminal complejo, como es el que estamos observando. Esa investigación recién empieza, no va a terminar con lo que conocemos hasta ahora, va a seguir con mucha profundidad. En el marco de esa investigación se va a dar cuenta de muchas actividades y sectores que han protegido esas redes criminales complejas de alta rentabilidad, entre ellos sectores policiales”.

-¿Qué hay detrás del asesinato del empresario Hugo Oldani en Santa Fe?

-Desde que la justicia federal se hizo de las evidencias que había recolectado la justicia provincial, la causa avanzó –dijo. “El fiscal federal Walter Rodríguez que tiene delegada la investigación elevó al juez subrogante Marcelo Bailaque un informe en el que da cuenta de los hechos, denuncia por encubrimiento a la fiscal (Cristina) Ferraro”, quien intervino en la primera parte pero ya fue separada de la causa. Pero “también cuenta de la intermediación financiera como delito federal y de la eventual participación de algún sector policial de la Unidad Regional I en ese tipo de componendas financieras. Veremos cómo continúa la investigación”, explicó.