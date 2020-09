Dólar: el Banco Central suspendió otras 15 mil cuentas de “coleros digitales”  

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó acerca de la suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares. Son cuentas de individuos sospechados de actuar como "coleros digitales": compran su cupo mensual de 200 dólares para un tercero.



La medida fue publicada a través de una serie de Comunicaciones ("C" 88008, "C" 88007, "C" 88006, "C" 88005 y "C" 88004) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación".



"Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", indicó el Central en todas las comunicaciones.

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas. Se trata de "medidas precautorias", aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.

Las listas de CUITS bloqueados

Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como "coleros" (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.





El Banco Central detrás de los coleros digitales

Las suspensiones se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central informó hace dos semanas, luego de detectar personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.



La maniobra, denominada como "coleros virtuales", comenzó a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recibían varias transferencias por 200 dólares o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que no tendrían forma de justificar el movimiento.



Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidió que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir más de una transferencia en dólares al mes así como retirar dólares físicos comprados en bancos digitales.