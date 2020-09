Los médicos nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) lanzaron un nuevo paro, esta vez por 48 horas para hoy y mañana, para revelar el agotamiento del personal de salud en el marco de la pandemia y reclamar un nuevo llamado para discutir salarios.

"Nuestra gente está agotada y se está cayendo", advirtió Sandra Maiorana, secretaria de esa organización médica. "Lamentablemente estamos otra vez de paro, esta vez por 48 horas, dentro de nuestra cuarta semana de medidas, la cual será sin asistencia a lugar de trabajo con mantenimiento de guardias mínimas y testeos covid-19”, detalló ayer a LT8. Al mismo tiempo la profesional médica confió: “Estamos muy preocupados porque nuestros médicos no han tenido aumentos en todo el año”.

“Las camas y los respiradores están, pero no vamos a tener a la gente porque está agotada y se está cayendo. Por eso necesitamos urgente la protección en salud porque no se consiguen reemplazos. Tenemos a un grupo de salud que no tuvo vacaciones porque le dicen que no se pueden pagar los reemplazos, entonces no se las dan”, denunció Maiorana.

Maiorana explicó que "nuestra ley de paritarias tiene contemplada una mesa de mediación, que tiene que ser llamada por el Poder Ejecutivo y estar compuesta por un diputado, un senador y un representante del Poder Judicial; esta comisión nunca se constituyó, la pedimos y nunca la conseguimos”, indicó la representante del sindicato de los médicos.

En ese sentido, adelantó que “acabamos de hacer una presentación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en el Poder Judicial, para que ellos exijan ser convocados y manden un representante para esta comisión conciliadora”.

En ese marco, Maiorana aseguró que hay muchos profesionales de la salud con parte por estrés, propio del desgaste y la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus junto con el resto de las patologías habituales que deben atenderse en centro de atención primaria, hospitales y demás unidades de salud pública.

La dirigente del sector médico alertó además que el grupo de salud “esta muy comprometido, no tuvo vacaciones, no se las dan por no haber reemplazos; y las piden para descansar un poco porque no dan mas”.

