Piden que quienes tienen obra social se atiendan en el sector privado

El gerente general del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, dijo que es sumamente urgente que las obras sociales se ocupen de armar los circuitos necesarios para atender las demandas de sus afiliados con respecto al Covid-19.



“Hay pacientes que están una o dos horas arriba de una ambulancia porque las obras sociales no firmaron convenio con las clínicas y no hay quien los reciba”, dijo a Salta/12 el médico, al ser consultado sobre su solicitud a la población que emitió ayer. “El financista no puede mirar para otro lado”, enfatizó. Y puso de ejemplo que el IPS, la obra social provincial, firmó convenios con las clínicas y sanatorios para la atención de sus afiliados, mientras que otras obras sociales “tuvieron seis meses” para concluir estos trámites, y no lo hicieron.



En algunas clínicas se indicó que el problema es que a veces no hay camas suficientes, además de que deben asumir los costos de un paciente que llega con infección respiratoria y se lo cataloga como sospechoso de haber contraído la Covid-19. Para atenderlo el procedimiento establece que el personal de Salud debe contar con el equipamiento de protección personal (EPP) apropiado, un costo que algunas obras sociales no reconocen, pues solo reconocen la cobertura desde el momento que el paciente es catalogado como positivo.

"Ellos (quienes administran las obras sociales) tienen la obligación de indicarles dónde deben ir para recibir atención", señaló Nallar e indicó que "pretender que el sistema sanitario público atienda el totalidad de la población es una locura". Y es que el 50% de la población salteña no tiene cobertura de salud privada, por lo que tiene que ser contenida en el sistema público.

Hospitales al 90%

Nallar advirtió que "los hospitales hoy están trabajando con una ocupación al 90 por ciento y si las obras sociales no arman los circuitos y son responsables para dirigir a sus afiliados, el colapso de los establecimientos será inevitable".

En estos últimos días existe un pedido recurrente de hacer hisopados y PCR. “Ya no hace falta hacerse PCR. No cambia en nada”, dijo el médico al explicar que quien fue contacto estrecho de un positivo “debe hacer 14 días de aislamiento, porque es el tiempo en el que el virus incuba. Pero después del 14 (en caso de haberlo tenido), la persona ya no contagia”, sostuvo. Es por ello que se estableció que, salvo que se trate de un trabajador de la salud, pasado el tiempo del aislamiento obligatorio las personas pueden volver a trabajar.

El 80% de los positivos fue en Capital

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de la provincia se notificó este martes un total de 177 contagios nuevos. De ese total, el 77% fue detectado en Capital. Se confirmaron 46 casos sospechosos y solo 21 fueron en contactos estrechos. El resto de los positivos continúa en investigación epidemiológica.

Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 1.840 ya se encuentran recuperadas.

La Provincia indicó que ayer no hubo fallecimientos por lo que continúa notificando 45 personas muertas. De los casos activos, 49 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva y 28 están con asistencia respiratoria mecánica.

Capital se ubicó en el podio de la cantidad de casos, dado que se detectaron 137 nuevos contagios en el departamento, y con éstos llega a 1.094 contagios desde el inicio de la pandemia. Le siguió Orán, con 10 casos, para acumular 638. Detrás se ubicó Cerrillos, donde se detectaron 9 positivos y se acumuló un total de 58. En General San Martín se detectaron 7 contagios nuevos y llegó a un total en 991. En General Güemes, 5 y ya suma 268 en total. En Rosario de Lerma hubo 4 casos nuevos para llegar a los 59. En La Caldera se detectaron 3 casos nuevos y ya suman 29 en total. En Cafayate y Metán se confirmó un caso en cada lugar, y ya se acumula un total de 6 y 16 positivos respectivamente.