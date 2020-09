Coronavirus: "Parece haber dos realidades: la lucha en los hospitales y las plazas cada vez con más gente"

"Todos los integrantes del equipo de salud están perdiendo la batalla contra la pandemia" y, mientras "el colapso del sistema sanitario está cercano, "los recursos para tratar a los pacientes con coronavirus se están agotando", advirtió la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata en un comunicado destinado "a la sociedad argentina".

"La mayoría de los Hospitales, y en especial las Unidades de Terapia Intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Hay una enorme ansiedad por el número de camas libres de Terapia Intensiva. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos", resumió el texto, que lleva las firmas de Judith Bernstein, profesora de Microbiología y Parasitología, y Arnaldo Dubín, docente de Terapia Intensiva.

En la misma línea que la carta que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) dio a conocer el martes, el texto de la universidad platense alerta sobre la situación cada vez más exigente en la que debe desempeñarse el personal sanitario, que "a diferencia de las camas y los respiradores, no puede multiplicarse". "Con el agotamiento físico y mental es más probable que se cometan errores, que llevan a enfermar y a morir, como también ha ocurrido con muchos otros trabajadores de la salud", señala el comunicado, que recuerda, además, que "el personal sanitario necesita más de un trabajo para vivir".

Ante eso, "parece haber dos realidades", describe el texto: "Una es la de los hospitales con la lucha brutal y desigual contra la enfermedad y la muerte"; la otra, "la de las calles y plazas, con cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora, que no guarda las distancias y no se protege".

"Debemos insistir en explicar a la población que el aislamiento ha salvado decenas de miles de vidas en nuestro país y en el mundo. Los trabajadores de la salud no podemos derrotar solos a la pandemia", dice el comunicado. Por eso, el texto también recuerda cuáles son "las medidas simples pero importantes, avaladas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol en gel), no aglomerarse, no hacer reuniones. No debemos salir más que lo imprescindible".