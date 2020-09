Ventana al mundo

Hasta el 30 de septiembre, con acceso libre y gratuito, se puede acceder a 230 películas provenientes de más de 40 países distintos, ordenadas en focos temáticos y competencias. La programación de este año trae una sección “Lateral/LGBTIQ+” con una potente selección de cortos y largometrajes y, además, un "Foco Suárez" especialmente diseñado para homenajear a la cantautora Rosario Bléfari mediante las obras Entre dos luces y Cien caminos, del director Fernando Blanco. SOY le echó un ojo a las películas queer más originales y destacadas de la programación.

I’M MOSHANTY, ¿DO YOU LOVE ME?

Retrato de la leyenda Moses "Moshanty" Tau, artista y activista trans del Pacífico Sur que, junto a otras personas de la comunidad LGBTIQ de Papúa Nueva Guinea, protagoniza un film que recorre un fin de semana de 2017 con jugosas anécdotas e historias que viajan narrando su carrera desde la diminuta aldea de Motuan hasta el tope de los charts de la industria musical mundial. A través de sus propias palabras en lo que fue su última entrevista pública antes de morir en mayo de 2018, esta es una oportunidad única para conocer o revisitar a unx íconx de la música y el activismo por fuera de los estándares del capitalismo rosa, que habitualmente copa los mercados y las pantallas.

QUEER COOLIE-TUDES

Presentado como un "ensayo creativo y una etnografía queer", el trabajo audiovisual de Michelle Mohabeer, cineasta nacida en Guyana, recorre con cámara en mano las historias de vida y testimonios mestizos, cruzados e intergeneracionles de personas de la diáspora indocaribeña y negra queer en Canadá. Explorando las biografías dougla y callaloo como también identidades genderqueer, personas con diversidad funcional, activistas por el vih/sida y drag queens, el film recupera y se reapropia desde el título de la palabra "coolie", que representó históricamente un insulto originado en la India, referido a personas de bajos recursos, anti-héroes y otras identidades que no encajaron en la norma occidentalizada.

I AM HERE – WE ARE TOGETHER

El documental de Tomoya Asanuma profundiza en la cotidianidad de las denominadas GID, GD y de personas trans en Japón, especialmente en su desarrollo personal frente a un sistema heteronormado que violenta jurídica, física, medicinal y simbólicamente a quienes deciden realizar un cambio de sexo en ese país. Dirigido por una realizadora trans japonesa, que sufrió la estigmatización médica y los patologizantes diagnósticos de "disforia de género desde la niñez" y "trastorno de identidad de género", el film busca diversas salidas y respuestas junto al apoyo de Colorful, una organización que brinda seguridad y apoyo a los problemas que puedan enfrentarse las personas no-heterosexuales en esos contextos.

CRACKS IN THE PATRIARCHY

Este flamante trabajo de lxs activistas queer alemanes Cagdas Celtikli y Kai Münch pasa revista y entrevista a un grupo de miembrxs de la comunidad lgbtiq de Buenos Aires, atravesando historias colectivas y personales, las primeras marchas del Orgullo, un puñado de anécdotas, algunas derrotas, varias conquistas y nuevas luchas sociales, políticas y legales contra el Derecho clásico y la legislación excluyente, militando por la sanción de la Ley por el aborto legal, seguro y gratuito o la Ley antidiscriminatoria, a través de las voces de Ezequiel Bassa, María Alicia Gutiérrez, Constance Majdalani, Carlos Álvarez Nazareno, Greta Pena, Alba Rueda y Mosquito Sancineto.

RESISTENCIA TRANS

Claudia Reig, realizadora que formó parte de Zurdos Tv con historias corridas de los márgenes, explora en este film valenciano las vidas trans de Gloria y Carmen, quienes a través del paso del tiempo, las persecuciones y las conquistas, han optado por dos caminos distintos: la primera, manteniendo en secreto su identidad de género y comenzando su transición de forma privada a los 45 años; la segunda, visibilizando su identidad sin reparos ni concesiones desde el teatro, mediante su profesión actoral y haciendo uso de la expresividad proporcionada por su entorno artístico. Contrapuntos, diferencias y biografías diversas se encuentran en un documento que alerta por la necesidad de continuar ganando espacios y resistiendo desde todas las aristas.

I AM ANASTASIA

Thomas Landeburger hace foco sobre la transición de Anastasia Biefang, quien se convirtió en la primera mujer trans en ocupar el cargo de teniente coronel en el Ejército Alemán, debiendo enfrentar vicisitudes como la de dialogar sobre su identidad de género con más de 700 soldados a cargo, situación que, como ella misma expresa con asombro, no generó un impacto negativo en su posición dentro del batallón. La pelea por la transformación de la mentalidad militar, el creciente stress profesional ante las exigentes demandas de su rango y la planificación de su boda antes de viajar a una misión en Afganistán, son algunos de los episodios por los que Anastasia atraviesa frente a la cámara.

Programación completa y disponibilidad horaria en fidba.com.ar y octubretv.com, con soporte de festhome.com y veodoc.com.