Dos orquestas, dos ciudades 

Las ciudades de Rosario y de Córdoba se unirán hoy a través de la música clásica: la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario y la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba realizaron una producción simultánea con las y los músicos tocando desde sus casas, que podrá disfrutarse a partir de las 20 en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad.

Con música original del compositor rosarino Ezequiel Diz y la idea, dirección y coordinación general de Santiago Ruiz, director de la orquesta cordobesa, el proyecto se nutre del concepto de “dos ensueños”, haciendo alusión a cómo se unen la noche y el día y vinculándolo con los horarios de ensayo de las dos agrupaciones (en épocas de no pandemia, la Orquesta de Córdoba lo hace a la mañana y la de Rosario al anochecer). De este modo, además de la performance musical, se verá una producción integral con imágenes del día y de la noche en Rosario y Córdoba.

"Siempre estuvo la idea de intercambiar cosas con las orquestas y la verdad es que fue un gusto poder hacer esto. Creo que va a ser un faro para otro tipo de propuestas que se están dando. En estos momentos donde no hay conciertos y no hay público, está bueno hacer cosas que sean originales desde su concepción”, comentó Ruiz.

En referencia al concepto del trabajo y a lo que se va a ver y escuchar hoy, Diz adelantó: “Se acompañará la música con fotos de las ciudades; es una producción audiovisual en la cual no sólo vas a ver el típico video con cuadraditos en donde se ven las y los músicos tocando, sino que hay un relato a nivel visual. No se reemplaza un concierto presencial que no se puede dar; se corre el foco habitual y se aprovecha este recurso”.