Legisladores aislados

Desde Santa Fe

Los hisopados de la diputada Cesira Arcando y de su colega Julián Galdeano que dieron positivos de la covid-19 encendieron las alarmas en la Legislatura. La Cámara de Diputados y el Senado suspendieron sus sesiones de hoy, en el primer caso porque el resultado de ambos análisis obligaron a aislar a otras 17 personas: ocho diputados de la comisión de Asuntos Laborales, el secretario y un empleados del área, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini, el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez y cinco representantes de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, que compartieron la agenda parlamentaria. Mientras que en el Senado, también hay senadores aislados, pero por otro caso: el Covid positivo del gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, que también puso en alerta al gobernador Omar Perotti y a la vice Alejandra Rodenas, porque los tres participaron el viernes, en Puerto General San Martín, en la creación del Consejo Federal de la Hidrovía que encabezó el presidente Alberto Fernández. Si bien el acto fue al aire libre y se mantuvo la distancia de protocolo, otro de los que decidió aislarse –por consejo médico- y hacerse el hisopado es el senador nacional Roberto Mirabella, quien ayer estaba bien.

La diputada Arcando anunció que era covid positivo el martes a la mañana y después se confirmó que también se había contagiado su colega Galdeano, ex presidente de la UCR y actual jefe del bloque de Juntos por el Cambio. Los dos compartieron el viaje desde Rosario a Santa Fe el miércoles 26 de agosto, cuando Arcando participó en tres actividades en la comisión de Asuntos Laborales, en el anexo de la Cámara. La reunión plenaria, en la que el protocolo se cumplió a medias, porque si bien todos tenían barbijos, algunas distancias se achicaron.

Una segunda audiencia con el fiscal Baclini y el fiscal regional de Reconquista, a quienes los legisladores les pidieron explicaciones por la judicialización de la huelga en Algodonera Avellaneda y el desalojo de un acampe obrero con una fuerza de choque de 200 policías que ordenó el juez penal Santiago Banegas, a pedido del fiscal Alejandro Rodríguez. Ambas reuniones se realizaron en recinto cerrado. Y después hubo una tercera audiencia, que sí se realizó en espacio abierto entre los nueve diputados de la comisión y cinco representantes de los trabajadores de la Algodonera: la delegada de base Sonia Zanel, su compañero Cristian Machuca y tres abogados que los patrocinan en el conflicto: Luciana González y Hugo Scheidegger, ambos de Reconquista, y Carolina Walker, de Santa Fe.

El jueves, Arcando participó en la sesión de la Cámara vía remota, desde su casa. Y el viernes, cuando empezó a sentir los primeros síntomas avisó a sus ocho colegas de la comisión de Asuntos Laborales que había decidido aislarse y hacerse el hisopado el sábado. Otro de los que se anotició fue Galdeano, con quien había compartido el viaje a Santa Fe. Así que desde entonces, están aislados cinco diputados del Frente Progresista: los radicales Fabián Palo Oliver (que preside la comisión), Silvana Di Stéfano y Sergio Basile y las socialistas María Laura Corgniali y Lionella Cattalini. Más, Carlos del Frade del centro izquierda, la peronista Paola Bravo y Betina Florito del bloque de Amalia Granata. Zafaron la diputada del PJ Lucila De Ponti y su colega Ariel Bermúdez porque ese miércoles no pasaron por la Legislatura.

El martes, cuando Arcando anunció que era Covid positivo y luego se confirmó el mismo diagnóstico en Galdeano, también decidieron aislarse los dos fiscales: Baclini y Martínez. “Están aislados en forma preventiva”, confirmó una fuente del Ministerio Público de la Acusación a Rosario/12. “Baclini no tiene síntomas y seguirá aislado hasta el miércoles que viene”, cuando se cumplan 14 días de la audiencia con la comisión de Asuntos Laborales en la que participó Arcando.

Lo mismo ocurrió con los delegados de la Algodonera Avellaneda y los tres abogados que los acompañaron hasta la Legislatura. “Nos notificaron que debíamos estar aislados por prevención hasta la semana próxima”, dijo Sonia Zanel a este diario. Pero los cinco están bien.

Entre diputados, funcionarios, fiscales, dirigentes sindicales y abogados hay 17 personas aisladas que pasaron el miércoles 26 por la Legislatura. Diecinueve si se cuentan a Arcando y Galdeano, aunque en este caso se desconoce su mapa de contactos. Ayer, el diputado Del Frade anunció que se había realizado un “testeo serológico” y el resultado “afortunadamente, dio negativo. No tengo Covid 19 ni tuve. Un abrazo grande y a cuidarse”, pidió. Su colega Laura Cornaglia también se hizo un hisopado porque “ella tuvo un segundo contacto estrecho con otro Covid positivo” en Villa Ocampo. “Se hizo el análisis y le dio negativo”, dijo el presidente de la comisión Palo Oliver. “Los demás integrantes de la comisión no nos hicimos el hisopado porque no tenemos síntomas, pero todos estamos aislados”, agregó.

En tanto, el Covid positivo del gobernador de Entre Ríos, que participó el viernes en el acto de Puerto San Martín, puso en alerta a Perotti y a Rodenas. El acto lo encabezó Alberto Fernández, pero como se realizó en un lugar abierto, con barbijo y Bordet nunca estuvo a menos de dos metros y por más de 15 minutos del presidente, del gobernador de Santa Fe y de la vice no se lo considera “contacto estrecho”. Sin embargo, uno de los que sí decidió aislarse y hacerse el análisis fue el senador nacional Mirabella, quien ahora espera el resultado.