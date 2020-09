Coronavirus: investigadores británicos detallan los síntomas principales en niños

La diarrea, los vómitos y los calambres abdominales en los niños pueden ser un síntoma de infección por coronavirus, por lo que deberían incluirse en los tests de detección del virus, recomendaron este jueves investigadores británicos en base a un estudio realizado con 1.000 menores de edad.



Actualmente, los síntomas reconocidos oficialmente en el Reino Unido son fiebre, tos y pérdida del olfato o el gusto. Sin embargo, un estudio dirigido por la Queen's University de Belfast, en asociación con el Sistema de Salud de Irlanda del Norte, detectó que la mitad de los niños con coronavirus desarrollaron síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, y que fueron más comunes que la tos o los cambios en el sentido del olfato o el gusto.



El equipo de Queen's University Belfast aseguró que en base a lo que se descubrió en el ensayo que comenzó en mayo pasado en un grupo de casi 1.000 niños, recomendó agregar estos síntomas a la lista de verificación de la presencia del virus Sars Cov-2. Según la institución, el objetivo principal el ensayo en principio fue evaluar la cantidad de niños que tuvieron coronavirus, la sintomatología y si tenían anticuerpos para combatir la infección.



Los investigadores descubrieron que después de la primera ola de la pandemia, 7 por ciento de los niños estudiados dio positivo en anticuerpos, lo que indicó una infección previa de coronavirus. Los hallazgos también mostraron que los niños menores de 10 años tenían la misma probabilidad de contar con evidencia de infección previa que los niños mayores y que los niños asintomáticos tenían la misma probabilidad de desarrollar anticuerpos que los niños con síntomas.



Pero Tom Waterfield, investigador del Instituto Wellcome-Wolfson de Medicina Experimental de la Queen's University de Belfast y director del estudio, dijo que el dato más relevante fue que después de la primera ola de la pandemia en el Reino Unido detectaron que la mitad de los niños que participaron del estudio eran asintomáticos y los que desarrollaron síntomas casi no tuvieron tos o cambios en el olfato o el gusto, pero sí trastornos gastrointestinales.



"Sabemos que, afortunadamente, la mayoría de los niños que contraen el virus no se enfermarán gravemente, pero aún no sabemos cuánto pueden transmitirlo", explicó el investigador. Waterfield señaló que evaluar solo a los niños con fiebre, tos o cambios en el olfato o el gusto habría identificado 26 de 34 o el 76% de los casos sintomáticos y si se incluían los síntomas gastrointestinales se llegaba a casi el 97% de los casos con síntomas. "Estamos encontrando que la diarrea y los vómitos son un síntoma informado por algunos niños y creo que vale la pena considerar agregarlo a la lista de síntomas conocidos", aseguró.