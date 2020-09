Críticas a la toma de tierras

Con respecto a las tomas de tierras que se multiplicaron en las últimas semanas en distintos lugares del país, aunque con especial foco en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, Carlos Bianco deja clara la postura oficial. En consonancia con la posición del gobierno nacional, informa que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe hacer cumplir lo que dice la ley: "No se trata de una opinión, sino que es un delito y esta tipificado en el código penal. Nosotros, como Poder Ejecutivo, tenemos que cumplir la ley, no podemos permitir un delito porque además seríamos cómplices. No es legal tomar una tierra de la cual no hay propiedad. Como decía el general Perón: "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Por otro lado se entiende la necesidad de algunas familias del acceso a la vivienda, que es un problema estructural de la Argentina en general, de la PBA en particular y del conurbano específicamente al cual hay que darle una solución estructural. Pero son dos problemas distintos: uno es un delito y el otro es un problema social y de estructura sobre el cual estamos trabajando. Además, es un problema que se agravó muchísimo durante los últimos cuatro años que hicieron 2.000 viviendas en promedio por año, cuando en el 2009 se hicieron 12.000 viviendas y había un promedio anual de 8.000 viviendas".