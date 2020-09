El club de las expresiones artísticas

Comenzó como un proyecto para reunir fuerzas y proseguir en el aislamiento, y ahora suma un festival virtual. Hoy a partir de las 18, El Club del D7 abre el juego a la música, la poesía, el baile y el humor, a través de siete escenarios en transmisión streaming –por el Canal de YouTube de Distrito Siete- y en complicidad con Radio Universidad Rosario (103.3). En otras palabras, cultura autogestiva para todas y todos (ver recuadro).

“Cuando empezamos a imaginar El Club, tuvo que ver más que nada con una estrategia de financiamiento y de sostén del espacio. Al arrancar la pandemia nos quedamos sin las herramientas para desarrollar nuestro trabajo y sustento, que era básicamente programar shows y estar en la movida cultural. Empezamos a pensar que para hacer frente a la situación, el desafío era demasiado grande para asumirlo de manera individual. La elección fue abrir. En este sentido, mucho hemos aprendido del feminismo: nadie es autosuficiente y nadie se salva sola o solo. De alguna manera, esa fue la apuesta”, explica Julia Cadoche, una de las organizadoras de la actividad.

“La escena en general está atravesando una crisis impresionante. Ya veníamos de cuatro años de implementación de políticas neoliberales en la economía, que habían afectado seriamente el rubro. Y sabemos que seremos de las últimas actividades en poder volver, por lo menos a la manera acostumbrada. Así que ampliamos la red y comenzamos a involucrar otras personas. También, para que no sea solo la música lo que se pone en valor, sumamos a la literatura y a espacios autogestivos de la ciudad, que van a funcionar como escenarios. Muchas veces estos espacios, aunque no tengan que ver estrictamente con la música, promueven encuentros entre distintas personas y desde distintos lugares, construyendo la cultura de la ciudad. Ampliamos y armamos redes, porque creemos que una actividad es mucho más potente cuando se la piensa desde muchas miradas; más allá de que no pensemos todos de la misma manera, sí tenemos un mismo horizonte, que es el de preservar las fuentes de trabajo y la cultura de la ciudad”, continúa.

El Club del D7 es un espacio asociativo, dirigido a sumar integrantes y promover beneficios. Hoy suma más de un centenar de adherentes, y con la organización de este festival se espera que la cifra aumente. Vale destacar que una de las maneras desde las cuales los espectáculos se vertebrarán, radica en la conducción que harán las divas drags Tatiana Delacour y Madame Lucerx. “La apuesta es que el festival sea construido con paridad. Nos parece importante poder mostrar otras formas de ser en este mundo, y que no sean sólo las viejas conocidas caras masculinas, porque de lo contario difícilmente encontremos más bandas de mujeres y más lugares para las disidencias. Por eso damos pantalla a estas expresiones del arte, que muchas veces no encontraron en la cultura mainstream un espacio. Ellas lo hacen con frescura y humor, en un contexto de crisis donde es importante generar un momento donde nos relajemos. Que sea desde la alegría y la diversión, o de lo contrario se hace más cuesta arriba”, agrega Cadoche.

El aporte del área literaria, que contará con la presencia de la escritora y periodista de Rosario/12 Beatriz Vignoli, alternará con la música. En este sentido, Cadoche comenta que “desarrollamos siete escenarios diferentes para poder respetar también los protocolos y no juntar mucha gente. Cada escenario contará con una propuesta musical o literaria, y la idea es que puedan venir en combo. De esta manera, es interesante el cruce, para que quien se interese por un artista en particular pueda también encontrarse con otra propuesta que quizás desconocía. La lectura nos parecía interesante para abrir el juego a otras expresiones que en el último tiempo vienen tomando muchísimo más peso, también porque hay mucha gente en la ciudad que se mueve para que esto así sea”.

El evento es libre, abierto, “para que nadie se quede sin disfrutar de la cultura local, pero a la vez no es gratis, ofrece la posibilidad de colaborar económicamente para sostener el trabajo de muchísimas personas, que ponen su energía para que esto sea un evento importante para la ciudad”, concluye.