Armas que desaparecieron

Ex jefe de la Armería de la Unidad Regional II fue imputado por faltante de armas en 2019, y quedó en libertad con restricciones. Pablo Pallavidini fue acusado por el extravío de cuatro armas, por no haber registrado otras 22, y por introducir un dato falso en el acta de procedimiento durante el inventario. El fiscal Ramiro González Raggio le atribuyó los delitos de malversación culposa en concurso ideal con abuso de autoridad en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público en calidad de autor, por entender que no tomó las medidas necesarias de resguardo, control de inventario, administración y custodia. Además, omitió los controles que hubiesen permitido el pronto anoticiamiento de la faltante y la consecuente posibilidad de arbitrar las medidas necesarias en pos de su recuperación.