Al menos 26 detenidos en Australia en marchas anticuarentena

Al menos 26 personas fueron detenidas en tres ciudades de Australia durante unas protestas que reunieron a centenares de manifestantes contra las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



En Melbourne, donde atraviesan el segundo confinamiento tras un resurgimiento del virus, 15 personas fueron detenidas, informó la Policía del Estado de Victoria en un comunicado.



Según su reporte, 14 personas fueron detenidas por violar las normas de confinamiento que rigen desde el 9 de julio, mientras que otra persona fue detenida por agredir a un agente.



"Nuestras investigaciones sobre la protesta continuarán y esperamos poner más multas, una vez que se haya confirmado la identidad de los participantes", sostiene el comunicado.



Las manifestaciones no autorizadas se repitieron en varias ciudades con manifestantes llevando carteles pidiendo "libertad", algunos de ellos sin tapabocas.



El canal de televisión Network 10 mostró imágenes de la protesta en Melbourne en las que se podía ver a dos oficiales sosteniendo a un manifestante mientras un tercero le ponía un tapabocas.



En tanto, en el estado de Nueva Gales del Sur, también hubo protestas y detenciones en algunas ciudades.



En Sidney, la ciudad más grande y poblada de Australia, la policía detuvo a tres personas por presuntamente agredir a la policía y una mujer por no cumplir con una orden, según el diario británico The Guardian.



Además, la policía emitió 18 infracciones por incumplimiento de las órdenes vigentes mientras que un joven de 16 años recibió una amonestación juvenil.



En Byron Bay, en el norte del estado, ocho personas fueron arrestadas por cargos que incluyen asalto a oficiales de la policía.



Esas dos protestas en Nueva Gales del Sur concluyeron, pero continúa habiendo manifestantes en una tercera protesta en el Parque Olímpico de Sydney.



Las protestas se dan un día antes de que las autoridades del estado de Victoria anuncien una hoja de ruta de desconfinamiento.



En su capital y segunda ciudad más poblada del país, Melbourne, unos 5 millones de habitantes permanecen confinados hasta el 13 de septiembre, tras el rebrote de coronavirus detectado a fines de junio, que hizo saltar las cifras de unas 2.200 infecciones a más de 19.000 en dicho estado.



Desde el 2 de agosto rige un toque de queda nocturno y se obliga a los negocios no esenciales a permanecer cerrados.



En el resto del territorio el confinamiento es menos restrictivo pero mantienen las fronteras cerradas con los estados vecinos.



Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Australia, en enero pasado, 26.207 personas se contagiaron y 748 murieron por la enfermedad.