Florencia Guimaraes: “Viene a transformar y a hacer más igualitaria a la sociedad”  

“Fue una sorpresa muy grande. No lo esperábamos. Cuando nos enteramos explotamos de emoción y felicidad”, expresó Florencia Guimaraes, militante trans e integrante de Furia Trava, sobre el decreto del gobierno que estableció que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados por personas de la comunidad travesti, transexual y transgénero.

En comunicación "Subí, después te explico", programa que conduce Quique Dupláa en AM750, Guimaraes sostuvo que el decreto es una reivindicación hacia el acceso al derecho al trabajo, un reconocimiento por parte del Estado por el que se venía luchando hace tiempo. “Es un derecho más para todos. Viene a transformar y a hacer más igualitaria y equitativa a toda la sociedad”, definió. “Que el Presidente firme un decreto y reconozca el derecho de las personas travestis y trans tiene un valor simbólico sumamente importante para el Estado."

Guimaraes sostuvo que este decreto vuelve a posicionar internacionalmente a la Argentina en un lugar de privilegio en materia de derechos humanos. “Se han comunicado compañeras y compañeros de todo el mundo que no pueden creer lo que ha hecho el Estado argentino. Nos ha pasado lo mismo cuando tuvimos la ley de identidad de género que fue revolucionaria en nuestro país. También con la ley de matrimonio igualitario y con muchísimas más”, recordó. "El 90 por ciento de las trans sufrimos la prostitución y tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Esto se da en toda latinoamérica. No tenemos acceso a la vivienda, la salud, el trabajo y la educación. Por eso este es un paso gigantesco", destacó.

Guimaraes es además trabajadora judicial y coordinadora del centro de día travesti trans La Casa de Lohana y Diana. Entre los puntos fundamentales del decreto remarcó la no obligatoriedad de tener título secundario para acceder a un puesto de trabajo en consonancia con el incentivo por parte del Estado para que las personas trans terminen sus estudios.

“Muchas personas de la comunidad travestis trans no han finalizado los estudios. Esto iba a ser un impedimento si se exige de base. El Estado debe basarse en la realidad concreta y que las compañeras y compañeros puedan acceder al puesto laboral a la par de que acceden a capacitaciones e incentivos para poder terminar el estudio es lo más maravilloso de toda la ley”, sostuvo. “No llegamos ni al 30 por ciento las que terminamos la escuela secundaria porque somos expulsadas del sistema muy desde niñas. La mayoría de las trans entramos en el sistema de la prostitución desde los 11 y 18 años de edad. A los 15 años un niño/niña tiene que estar en el banco de la escuela y no en una esquina”, agregó.

Asimismo, Guimaraes sostuvo que todavía hay mucho por lo que seguir luchando. “Hay que trabajar fuertemente en que en todos estos lugares laborales haya una capacitación para que todos conozcan la ley de identidad de género. De nada sirve que podamos ingresar al sistema laboral y que nuestros compañeros y compañeras nos traten con un pronombre que no corresponde”, dijo la militante trans, quien no dejó de reconocer que el país dio un paso importantísimo. “Esto es gracias a la lucha de Diana Sacayan y Lohana Berkins. Ellas nos siguen guiando desde el cielo rojo de las travas”, completó.